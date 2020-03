ഇറാനിൽ കുടുങ്ങിയവർക്കായി കേന്ദ്രം ഇടപെടണം: ഹൈക്കോടതി

ന്യൂഡൽഹി ∙ വെറുതെ മാർഗനിർദേശങ്ങൾ ഇറക്കിയിരിക്കാതെ, ഇറാനിൽ കുടുങ്ങിയ വിദ്യാർഥികളുടെ കാര്യത്തിൽ ഫലപ്രദമായി ഇടപെടാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാരിനു ഡൽഹി ഹൈക്കോടതിയുടെ നിർദേശം. അവിടത്തെ ഇന്ത്യൻ എംബസി വഴി വിദ്യാർഥികളുമായി ബന്ധപ്പെടണം.എല്ലാവർക്കും എല്ലാ സഹായവും ലഭിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കുകയും വേണം – കോടതി ആവശ്യപ്പെട്ടു. വിദ്യാർഥികളുടെ കാര്യം പരിഗണിക്കാതെ തീർഥാടകരുടെ കാര്യത്തിനാണ് പരിഗണന കിട്ടുന്നതെന്നാരോപിച്ചു രക്ഷിതാക്കൾ നൽകിയ ഹർജി പരിഗണിക്കുകയായിരുന്നു കോടതി.

ഇറാനിൽ കുടുങ്ങിയ 3000 പേരുടെ കാര്യത്തിൽ നിലവിൽ ചെയ്തതിനെക്കാൾ കുറച്ചുകൂടി എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണമെന്ന് ജസ്റ്റിസ് നവീൻ ചൗളയാണ് ആവശ്യപ്പെട്ടത്. എല്ലാവരെയും ഒരുമിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്നത് പ്രായോഗികമല്ലെന്ന മറുപടിയാണ് വിവിധ സർക്കാർ മന്ത്രാലയങ്ങളെ പ്രതിനിധീകരിച്ചെത്തിയ അഭിഭാഷകൻ നൽകിയത്. ഇക്കാര്യത്തിൽ കൂടുതൽ നടപടി ആവശ്യപ്പെട്ട കോടതി 17നകം റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കാൻ സർക്കാരിനോട് നിർദേശിച്ചു.

English Summary: High Court asks central government to interfere for indians in Iran