ഉന്നാവ് പെൺകുട്ടിയുടെ അച്ഛന്റെ കൊലപാതകം: സെൻഗറിന് 10 വർഷം തടവ് ശിക്ഷ

ന്യൂഡൽഹി ∙ ഉന്നാവ് പെൺകുട്ടിയുടെ അച്ഛനെ കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസിൽ പീഡനക്കേസിലെ പ്രതിയും ബിജെപിയുടെ മുൻ എംഎൽഎയുമായ കുൽദീപ് സിങ് സെൻഗറിന് 10 വർഷം കഠിന തടവും 10 ലക്ഷം രൂപ പിഴയും ഡൽഹി ജില്ലാ കോടതി ശിക്ഷ വിധിച്ചു. കുടുംബത്തിന്റെ ഏക‌ ആശ്രയമായിരുന്ന പിതാവിനെ കൊലപ്പെടുത്തിയ പ്രതി അനുകമ്പ അർഹിക്കുന്നില്ലെന്നു ജഡ്ജി ധർമേഷ് ശർമ പറഞ്ഞു.

മനഃപൂർവമല്ലാത്ത നരഹത്യയ്ക്കാണ് 10 വർഷം തടവുവിധിച്ചത്. ഗൂഢാലോചന, തെളിവുനശിപ്പിക്കൽ തുടങ്ങി വിവിധ കുറ്റങ്ങൾക്ക് വേറെയും ശിക്ഷ വിധിച്ചെങ്കിലും ഒന്നിച്ചനുഭവിച്ചാൽ മതി.

സെൻഗറിനു പുറമേ, സഹോദരൻ അതുൽ സിങ് അടക്കം മറ്റ് 6 പേർക്കു കൂടി 10 വർഷം തടവുശിക്ഷ വിധിച്ചു. 2 പൊലീസുകാരും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. സെൻഗറിനു പുറമേ, അതുൽ സിങ്ങും 3 മാസത്തിനകം 10 ലക്ഷം രൂപ പിഴയൊടുക്കണം. പെൺകുട്ടിയുടെ കുടുംബത്തിനുള്ള നഷ്ടപരിഹാരം അടക്കമാണിത്.

അതുലിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഗ്രാമത്തിൽ വച്ചു മർദിച്ച ശേഷം, പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലിരിക്കെ 2018 ഏപ്രിലിലാണ് പെൺകുട്ടിയുടെ അച്ഛൻ മരിച്ചത്. കസ്റ്റഡിയിലിരിക്കെ വൈദ്യസഹായം ഉറപ്പാക്കുന്നതിൽ വീഴ്ച വരുത്തിയ ഡോക്ടർക്കെതിരെ നടപടി എടുക്കാൻ യുപി സർക്കാരിനോട് കോടതി നിർദേശിച്ചു. നേരത്തെ പീഡനക്കേസിൽ ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടതോടെയാണ് സെൻഗറിന് എംഎൽഎ പദവി നഷ്ടമായത്.

