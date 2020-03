മധ്യപ്രദേശ്: പൊളിഞ്ഞ തന്ത്രങ്ങൾ, പിഴച്ച കണക്കുകൾ

ഭോപാൽ ∙ രാജ്യം ഹോളി ആഘോഷിക്കുമ്പോൾ ജ്യോതിരാദിത്യ സിന്ധ്യ ന്യൂഡൽഹിയിൽ മറ്റൊരു ആഘോഷത്തിനുള്ള തയാറെടുപ്പിലായിരുന്നു. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയും ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത് ഷായുമായി നടത്തിയ അരമണിക്കൂർ ചർച്ചയ്ക്കുശേഷം കോൺഗ്രസിൽ നിന്നു താൻ രാജിവയ്ക്കുന്നതായി അദ്ദേഹം ട്വീറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ ഭോപാലിലെ ബിജെപി ആസ്ഥാനത്ത് ഹോളി ആഘോഷം കൂടുതൽ വർണമയമായി.

മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി ശിവരാജ് സിങ് ചൗഹാൻ, മധ്യപ്രദേശ് ബിജെപി പ്രസിഡന്റ് വി.ഡി.ശർമ, സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ചുമതലയുള്ള വിനയ സഹസ്രബുദ്ധെ എന്നിവർ പ്രവർത്തകരോടൊപ്പം ആഹ്ലാദം പങ്കുവയ്ക്കുമ്പോൾ കഷ്ടിച്ച് 3 കിലോമീറ്റർ അകലെ കോൺഗ്രസ് ആസ്ഥാനത്ത് ശ്മശാന മൂകതയായിരുന്നു. മുഖ്യമന്ത്രി കമൽനാഥിന്റെ ഓഫിസിൽനിന്നു മടങ്ങിയ മന്ത്രിമാരും എംഎൽഎമാരും മൗനം പാലിച്ചു. ഫോൺകോളുകൾ ഉത്തരമില്ലാതെ ചിലച്ചൊടുങ്ങി.

മാർച്ച് 3 വരെയെങ്കിലും ഇത്തരമൊരു നാടകീയത ആരും കണക്കാക്കിയിരുന്നില്ല. സിന്ധ്യ അനുകൂലികളായ 6 കോൺഗ്രസുകാരും 2 ബിഎസ്പിക്കാരും ഉൾപ്പെടെ 10 എംഎൽഎമാർ, കമൽനാഥ് മന്ത്രിസഭയെ അട്ടിമറിക്കാൻ ഹരിയാനയിലെ ഹോട്ടലിൽ രഹസ്യമായി ഒത്തുചേർന്നത് അന്നായിരുന്നു. എന്നാൽ, മുതിർന്ന നേതാവ് ദിഗ്‌വിജയ് സിങ്ങിന്റെയും മന്ത്രികൂടിയായ മകൻ ജയ്‌വർധൻ സിങ്ങിന്റെയും നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘത്തിന്, അർധരാത്രി നടത്തിയ വിദഗ്ധ ഓപ്പറേഷനിലൂടെ അവരിൽ 8 പേരെ ഭോപാലിൽ മടക്കിയെത്തിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു.

കാര്യങ്ങൾ കൈവിട്ടുപോകുമെന്നു ഭയന്ന കമൽനാഥ് മാർച്ച് 9 ന് അനൗപചാരിക മന്ത്രിസഭായോഗം വിളിച്ചുചേർത്തു. യോഗത്തിൽ 22 മന്ത്രിമാരും രാജിക്കത്ത് നൽകി. അതുമായി സോണിയയെ കാണാൻ ഡൽഹിക്കു പറന്ന കമൽനാഥ് മടങ്ങിയെത്തുന്നത് 6 മന്ത്രിമാരുൾപ്പെടെ 19 എംഎൽഎമാരെ അടർത്തിയെടുത്ത് സിന്ധ്യ ബെംഗളൂരുവിലേക്കു മുങ്ങിയെന്ന വാർത്തയറിഞ്ഞാണ്.

സംഭവത്തിൽ പങ്കില്ലെന്ന് ബിജെപി പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും ‘ഓപ്പറേഷൻ അൻജാം’ എന്നു പേരിട്ട പ്രത്യേക ദൗത്യം ഏറ്റെടുത്ത് എംഎൽഎമാരുടെ രാജിക്കത്തുമായി ഭോപാലിലേക്കു പ്രത്യേക വിമാനത്തിൽ പറന്നത് അവരുടെ മുൻ മന്ത്രി ഭൂപീന്ദ്രസിങ്ങാണെന്നതു രഹസ്യമല്ല. സ്പീക്കർക്കു കത്തുകൾ കൈമാറാനും ഇദ്ദേഹം തന്നെയാണ് മുൻകൈയെടുത്തത്.

ശേഷിക്കുന്ന 92 എംഎൽഎമാരുമായി മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ വസതിയിൽ കോൺഗ്രസ് നിയമസഭാകക്ഷിയോഗം ചേരുമ്പോൾ സഭയിൽ ഭൂരിപക്ഷം തെളിയിക്കാനാകുമെന്ന വിശ്വാസത്തിൽ തന്നെയായിരുന്നു കമൽനാഥ്. ശേഷിച്ച എംഎ‍ൽഎമാരെ അദ്ദേഹം ജയ്പൂരിലേക്ക് അയച്ചപ്പോൾ ബിജെപി അവരുടെ അംഗങ്ങളെ ഗുരുഗ്രാമിലേക്കു മാറ്റി.

തന്ത്രജ്ഞനായ കമൽനാഥിന് എന്തുകൊണ്ട് കാര്യങ്ങൾ മുൻകൂട്ടി കാണാനായില്ല എന്ന ചോദ്യം പ്രസക്തമാണ്. സത്യത്തിൽ, ദിഗ്‌വിജയുമായി കമൽനാഥ് അടുക്കുംതോറും സിന്ധ്യ കൂടുതൽ അകലുകയായിരുന്നു.

നിയമസഭാ സമ്മേളനം 16ന് തുടങ്ങുകയാണ്. സർക്കാരിനെ നിലനിർത്തുന്നതിനു പുറമേ രാജ്യസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ സിന്ധ്യയെ പരാജയപ്പെടുത്തുക എന്ന ദൗത്യവും കമൽനാഥിനുണ്ട്. സിന്ധ്യയുടെ ജയം അനായാസമാകാനിടയില്ല. 5 ബിജെപി എംഎൽഎമാരുടെയെങ്കിലും രാജിക്കത്ത് കമൽനാഥിന്റെ കൈയിലുണ്ടെന്നാണ് അറിയുന്നത്. ബിജെപി പക്ഷത്തേക്കു ചാടിയ കോൺഗ്രസ് എംഎൽഎമാരിൽ പലരും സന്തുഷ്ടരല്ല. സിന്ധ്യയ്ക്കു ലഭിക്കുന്ന പരിഗണന തങ്ങൾക്കു കിട്ടാൻ പോകുന്നില്ലെന്ന് അവർക്കറിയാം. കമൽനാഥിനു വീണ്ടും തന്ത്രങ്ങൾ മെനയാൻ അവസരമുണ്ടെന്നു ചുരുക്കം.

