എൻആർഐ പദവി: 120 ദിവസമെന്ന പരിധി പുനഃപരിശോധിച്ചേക്കും

ന്യൂഡൽഹി ∙ 120 ദിവസത്തിൽ കൂടുതൽ ഇന്ത്യയിൽ തങ്ങിയാൽ പ്രവാസികൾക്ക് എൻആർഐ പദവി നഷ്ടപ്പെടുമെന്ന വ്യവസ്ഥ കോവിഡ് മൂലമുള്ള യാത്രാനിയന്ത്രണങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ പുനഃപരിശോധിക്കണമെന്ന ആവശ്യം പരിഗണനയിലെന്ന് ധനമന്ത്രി നിർമല സീതാരാമൻ.

182 ദിവസമായിരുന്നു നേരത്തേയുള്ള വ്യവസ്ഥ. ഇത് 120 ദിവസമാക്കുമെന്നു പ്രഖ്യാപിച്ചത് കഴിഞ്ഞ ബജറ്റിലാണ്. ഉയർന്ന വരുമാനക്കാർ വ്യവസ്ഥ ദുരുപയോഗിച്ച് ഒരു രാജ്യത്തും നികുതി നൽകാതിരിക്കുന്നതു തടയാനെന്നോണമായിരുന്നു ഈ നടപടി. എന്നാൽ, യാത്രാനിയന്ത്രണങ്ങളും ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിലെ തൊഴിൽപ്രശ്നങ്ങളും കണക്കിലെടുക്കുമ്പോൾ 120 ദിവസമെന്നത് പ്രശ്നമാകുമെന്ന ആശങ്ക ഉയർന്നിട്ടുണ്ട്. പുതിയ വ്യവസ്ഥ നടപ്പാക്കുന്നത് മാറ്റിവയ്ക്കണമെന്ന് പലരും ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നും മന്ത്രാലയം ആലോചിച്ച് തീരുമാനമെടുക്കുമെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു.

