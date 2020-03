രാജ്യമെങ്ങും ജാഗ്രത; രാജ്യാന്തര അതിർത്തിയിലെ 18 ചെക്പോസ്റ്റുകൾ അടച്ചു

ന്യൂഡൽഹി ∙ കോവിഡ് ബാധിച്ച 68 വയസ്സുകാരി ഡൽഹി റാം മനോഹർ ലോഹ്യ ആശുപത്രിയിൽ മരിച്ചു. ഇതോടെ, ഇന്ത്യയിലെ മൊത്തം മരണം രണ്ടായി. കർണാടകയിലെ കലബുറഗിയിലായിരുന്നു ആദ്യമരണം. രാജ്യത്ത് ആരോഗ്യ അടിയന്തരാവസ്ഥയുടെ സാഹചര്യമില്ലെന്നും ആശങ്കപ്പെടേണ്ടതില്ലെന്നും കേന്ദ്രസർക്കാർ അറിയിച്ചു. കോവിഡ് ബാധിച്ച 68 വയസ്സുകാരിയുടെ മരണകാരണം പ്രമേഹവും രക്താതിസമ്മർദവുമാണെന്ന് അധികൃതർ അറിയിച്ചു. ഇവരുടെ മകൻ വിദേശത്തുനിന്നു മടങ്ങിവന്നതാണ്.

ഇതിനിടെ, കോവിഡിനെ നേരിടാൻ കേരളം സ്വീകരിച്ച മാതൃകയിലുള്ള മുൻകരുതൽ നടപടികളുമായി കൂടുതൽ സംസ്ഥാനങ്ങൾ രംഗത്തെത്തി.

∙ രാജ്യത്ത് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ച 82 പേരുമായി സമ്പർക്കമുണ്ടായ 4000 പേരെ കണ്ടെത്തി. പുറമേ, 42,000 പേർ നിരീക്ഷണത്തിൽ.

∙ തമിഴ്നാട്ടിലെയും തെലങ്കാനയിലെയും ഓരോ രോഗികൾ സുഖംപ്രാപിച്ചു; നിലവിൽ ഇരു സംസ്ഥാനങ്ങളും രോഗമുക്തം.

∙ ഡൽഹിയിലെ ചാവ്‌ലയിൽ ഐടിബിപി ക്യാംപിൽ നിരീക്ഷണത്തിലുണ്ടായിരുന്ന 112 പേർ കൂടി വീടുകളിലേക്കു മടങ്ങി. വുഹാനിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യയിലെത്തിച്ചവരടക്കമുള്ള സംഘമാണിത്. ആർക്കും വൈറസ് ബാധയില്ല.

∙ കർണാടകയിൽ മാളുകളും പബ്ബുകളും തിയറ്ററുകളും സർവകലാശാലകളും കോളജുകളും ഒരാഴ്ചത്തേക്ക് അടച്ചു. വിവാഹ, ജന്മദിന ആഘോഷങ്ങൾ, വിവിധ പ്രദർശനങ്ങൾ, നിശാക്ലബുകൾ, കായിക പരിപാടികൾ, സംഗീതോത്സവം, വേനൽക്യാംപുകൾ തുടങ്ങിയവയ്ക്കും വിലക്ക്.

∙ കർണാടകയിൽ ഐടി സ്ഥാപനങ്ങളും എയർകണ്ടീഷൻ ചെയ്ത സ്ഥാപനങ്ങളും ‘വീട്ടിലിരുന്ന് ജോലി’ അനുവദിക്കണം.

∙ ഉത്തർപ്രദേശിൽ സ്കൂളുകളും കോളജുകളും ഈ മാസം 22 വരെ അടച്ചു.

∙ ഒഡീഷയിൽ സ്കൂളുകളും തിയറ്ററുകളും 31 വരെ അടച്ചു. പരീക്ഷ നടത്തും.

∙ ഡൽഹി, ജെഎൻയു, ജാമിയ മില്ലിയ സർവകലാശാലകൾ 31 വരെ ക്ലാസുകൾ ഒഴിവാക്കി.

∙ മഹാരാഷ്ട്രയിൽ മുംബൈ, നവിമുംബൈ, താനെ, പുണെ, പിംപ്രി-ചിഞ്ച്‍വാഡ്, നാഗ്പുർ നഗരങ്ങളിൽ തിയറ്റർ, ജിം, സ്വിമ്മിങ് പൂൾ, പൊതു പാർക്ക് എന്നിവ 30 വരെ അടച്ചിടും.

∙ രാജ്യത്തിന്റെ 37 അതിർത്തി ചെക്പോസ്റ്റുകളിൽ 18 എണ്ണം അടച്ചു. ഇന്ത്യ– ബംഗ്ലദേശ് പാസഞ്ചർ ട്രെയിൻ, ബസ് റദ്ദാക്കൽ ഏപ്രിൽ 15 വരെ നീട്ടി.

∙ കരസേന റിക്രൂട്ട്മെന്റ് നടപടികൾ മാറ്റി; യാത്രകൾ അനിവാര്യമെങ്കിൽ മാത്രം.

∙ എയർഇന്ത്യ ഇറ്റലി, ഫ്രാൻസ്, ജർമനി, സ്പെയിൻ, ദക്ഷിണ കൊറിയ, ശ്രീലങ്ക വിമാനങ്ങൾ ഏപ്രിൽ 30 വരെ റദ്ദാക്കി.

∙ തമിഴ്നാട്ടിൽ പ്രധാന റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനുകളിലും ബസ് ടെർമിനലുകളിലും തെർമൽ സ്ക്രീനിങ്.

ഇറ്റലി രക്ഷാവിമാനം ഇന്ന്; ഇറാനിലെ 44 പേർ എത്തി

ന്യൂഡൽഹി ∙ ഇറ്റലിയിൽ കുടുങ്ങി ദുരിതത്തിലായ പതിനഞ്ചോളം മലയാളികളെ ഇന്നലെ എമിറേറ്റ്സ് വിമാനത്തിൽ ദുബായിലേക്കു വിട്ടു. ഇവർ ഇന്നു രാവിലെ 7.55ന് കൊച്ചിയിലെത്തും. എയർഇന്ത്യയുടെ രക്ഷാവിമാനം ഇന്ന് മിലനിലെത്തും. കോവിഡ് ബാധയില്ലെന്നു സ്ഥിരീകരിച്ച ആദ്യ സംഘവുമായി നാളെ രാവിലെ ഡൽഹിയിൽ തിരിച്ചെത്തും. ഇറാനിൽനിന്ന് 44 പേർ കൂടി ഇന്നലെ തിരിച്ചെത്തി. ഇന്ന് ഒരു വിമാനം കൂടി അയയ്ക്കുന്നുണ്ട്. കലബുറഗി കേന്ദ്രസർവകലാശാലയിൽ കുടുങ്ങിയ 340 മലയാളികളെ നാട്ടിലെത്തിക്കാൻ പ്രത്യേക ബസുകളേർപ്പെടുത്തുമെന്നു കെ. മുരളീധരൻ എംപി അറിയിച്ചു.

കോഴിക്കോട്, കണ്ണൂർ വിമാനത്താവളത്തിൽ പ്രവേശന നിയന്ത്രണം

കോഴിക്കോട് വിമാനത്താവളത്തിൽ പ്രവേശനം യാത്രക്കാർക്കും ഡ്രൈവർക്കും മാത്രം. ടാക്സി ജീവനക്കാർ യാത്രക്കാരുടെ വിവരങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തണം. വിദേശത്തുനിന്ന് എത്തുന്നവർ പൊതുസ്ഥലങ്ങളിൽ ഇറങ്ങുകയോ ഭക്ഷണം കഴിക്കുകയോ ചെയ്യരുത്. കണ്ണൂർ വിമാനത്താവളത്തിലെ വിസിറ്റേഴ്സ് ഗാലറിയും വ്യൂവേഴ്സ് ഗാലറിയും ഇന്നു മുതൽ അടച്ചിടും.

English Summary: One more covid death in India