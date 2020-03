24 മണിക്കൂറിനിടെ ഇന്ത്യയിൽ പുതുതായി 59 കോവിഡ് രോഗികൾ

ന്യൂഡൽഹി ∙ സമൂഹവ്യാപനം ഇല്ലെന്ന് ആരോഗ്യമന്ത്രാലയം ആവർത്തിക്കുമ്പോഴും 24 മണിക്കൂറിനിടെ രാജ്യത്തു പുതുതായി 59 കോവിഡ് രോഗികൾ. ഇന്നലെ വരെ രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത് 232 പേർക്ക്; ഇതിൽ 200 പേർ ഇപ്പോഴും ചികിത്സയിലാണ്. മരിച്ച 4 പേരും 65 വയസ്സിനു മുകളിലുള്ളവരാണെന്നും ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു.

കോവിഡ് മുക്തനെന്നു കരുതിയ ഇറ്റലി സ്വദേശി ജയ്പുരിൽ മരണത്തിനു കീഴടങ്ങി. മരണകാരണം ഹൃദയാഘാതമാണെന്ന് ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം. ഇന്ത്യയിൽ കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചവരിൽ 32 പേർ വിദേശികളാണ്.

മഹാരാഷ്ട്രയിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കേസുകൾ – 52. കേരളത്തിൽ 37 പേർക്കു വൈറസ് സ്ഥിരീകരിച്ചു. യുപിയിലും കോവിഡ് ബാധിതരുടെ എണ്ണം (22) ഉയരുകയാണെന്ന സൂചനയാണ് ഇന്നലെ ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം പുറത്തുവിട്ട കണക്കിൽ. ഡൽഹി (16), കർണാടക, രാജസ്ഥാൻ (15 വീതം), ലഡാക്ക് (10) എന്നിവിടങ്ങളിലും കോവിഡ് രോഗികളുടെ എണ്ണം കൂടുകയാണ്. നിലവിൽ കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചവരുമായി അടുത്തിടപഴകിയ ഏഴായിരത്തോളം പേരെ നിരീക്ഷിച്ചു വരികയാണെന്നും ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കി.

English Summary: 59 new covid affected people in on single day