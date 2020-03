ഇന്ത്യയ്ക്ക് സഹായ വാഗ്ദാനവുമായി ചൈനയും സൗദിയും

ന്യൂഡൽഹി ∙ കോവിഡിനെതിരായ പോരാട്ടത്തിൽ ഇന്ത്യയ്ക്കു പിന്തുണയുമായി ചൈനയും സൗദി അറേബ്യയും. സാധ്യമായ ഏതു സഹായത്തിനും ഒരുക്കമാണെന്നു ചൈനയുടെ ഇന്ത്യയിലെ സ്ഥാനപതി സൺ വെയ്ഡോങ് അറിയിച്ചു. പ്രതിരോധവും നിയന്ത്രണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വിവിധ രാജ്യങ്ങളുമായി ചൈന വിഡിയോ കോൺഫറൻസിങ് നടത്തിയിരുന്നു. ഇന്ത്യയുമായും ഉദ്യോഗസ്ഥതലത്തിൽ ചർച്ച നടത്തി.

പ്രതിരോധശ്രമങ്ങളിൽ ഇന്ത്യയ്ക്കൊപ്പമുണ്ടെന്നു സൗദി വ്യക്തമാക്കി. രോഗപ്രതിരോധത്തിൽ രാജ്യാന്തര, മേഖലാ തലങ്ങളിൽ ഇന്ത്യയ്ക്കു നിർണായക പങ്കു വഹിക്കാനാകുമെന്ന് സൗദി സ്ഥാനപതി ഡോ. സൗദ് ബിൻ മുഹമ്മദ് അൽ സതി പറഞ്ഞു. ഇന്ത്യയുമായി ചേർന്ന് പ്രവർത്തനങ്ങൾ മുന്നോട്ടുപോകുന്നതായും പറഞ്ഞു.

English Summary: China and Saudi offers help to India