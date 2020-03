രാജ്യം സ്തംഭിച്ചിട്ടില്ല:‌ കേന്ദ്ര സർക്കാർ

ന്യൂഡൽഹി ∙ രാജ്യാന്തര യാത്രാവിമാനങ്ങളുടെ വരവ് ഇന്നു രാത്രി മുതൽ റദ്ദാക്കുകയും നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തെങ്കിലും രാജ്യം സ്തംഭനാവസ്ഥയിലല്ലെന്നു കേന്ദ്ര സർക്കാർ. ഇത്തരത്തിൽ നടക്കുന്ന പ്രചാരണങ്ങളെ സർക്കാർ തള്ളി.

രാജ്യം വാതിലുകൾ അടച്ചെന്നും പൂർണമായി സ്തംഭിച്ചിരിക്കുകയാണെന്നും തോന്നിപ്പിക്കുന്ന വിധത്തിൽ രണ്ടു പേർ തമ്മിലുള്ള ഫോൺ സംഭാഷണം പ്രചരിച്ചിരുന്നു. സാമൂഹികവിരുദ്ധരാണ് ഇതിനു പിന്നിൽ. ഇത്തരം വ്യാജ സന്ദേശങ്ങൾ വിശ്വസിക്കരുതെന്നും ഇതു പ്രചരിപ്പിക്കരുതെന്നും സർക്കാർ അറിയിച്ചു.

English Summary: Country not in lock down says Union Government