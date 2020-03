വിദേശത്തുനിന്നു വന്നത് 15 ലക്ഷം പേർ, നിരീക്ഷണം ശക്തമാക്കണം: കേന്ദ്രം

ന്യൂഡൽഹി ∙ കോവിഡ് ചെറുക്കാനുള്ള നടപടികൾ ഊർജിതപ്പെടുത്തിയ ജനുവരി 18 മുതൽ ഈമാസം 23 വരെ വിദേശത്തു നിന്ന് ഇന്ത്യയിലെത്തിയ യാത്രക്കാരെ നിരീക്ഷിക്കുന്നത് ഊർജിതമാക്കാൻ കാബിനറ്റ് സെക്രട്ടറി രാജീവ് ഗൗബ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കു നിർദേശം നൽകി. 15 ലക്ഷം യാത്രക്കാർ എത്തിയതായാണ് കണക്കെങ്കിലും നിരീക്ഷണത്തിലുള്ളവർ ഇത്രയില്ലെന്നു കണ്ടതിനാലാണിത്. ഈ അന്തരം രോഗവ്യാപനം തടയാനുളള ശ്രമങ്ങളെ അവതാളത്തിലാക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം ആശങ്ക പ്രകടിപ്പിച്ചു.

ബ്യൂറോ ഓഫ് ഇമിഗ്രേഷൻ നൽകിയ കണക്കാണിത്. എന്നാൽ വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിരീക്ഷണത്തിലുള്ളവർ ഇത്രയില്ലെന്നാണ് കണക്കുകളിൽ നിന്നു വ്യക്തമാവുന്നതെന്ന് ഗൗബ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. വിമാനം വഴി വന്നവരുടെ കണക്കു മാത്രമാണ് 15 ലക്ഷം. മറ്റു മാർഗങ്ങൾ വഴി വന്നവരുടെ കണക്ക് ഇതിലില്ല. ഇന്ത്യയിൽ ഇതുവരെ രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ച പലരും വിദേശയാത്ര കഴിഞ്ഞുവന്നവരാണ്.

കേന്ദ്രം നടത്തുന്ന പതിവ് ആശയവിനിമയത്തിന്റെ ഭാഗമാണിതെന്ന് ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി ലവ് അഗർവാൾ പറഞ്ഞു. നടപടികൾ അതേ ഊർജത്തോടെ തുടരാനാണ് നിർദേശിച്ചിരിക്കുന്നത്. സംസ്ഥാനങ്ങൾ മികച്ച പ്രവർത്തനമാണ് ചെയ്യുന്നത്.

ലോക്ഡൗൺ മൂന്നാം ദിവസത്തിലേക്കു കടന്നപ്പോഴും പലയിടത്തും ജനങ്ങൾ റോഡിലിറങ്ങുന്നത് അധികൃതർക്കു തടസ്സം സൃഷ്ടിക്കുന്നുണ്ട്. ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് ഇതരസംസ്ഥാന തൊഴിലാളികൾ കൂട്ടമായി തിരിച്ചുപോകുന്നത് യുപി അതിർത്തിയിൽ വലിയ ജനക്കൂട്ടമാണു സൃഷ്ടിച്ചത്.

രാജ്യതലസ്ഥാനത്ത് ഓൺലൈൻ ഭക്ഷണ ഡെലിവറി പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ ഇ–പാസുകൾ നൽകുമെന്ന് സർക്കാർ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നെങ്കിലും ഇപ്പോഴും പൂർണമായിട്ടില്ല. പലയിടത്തും ഡെലിവറിക്കെത്തുന്നവരെ പൊലീസ് തിരിച്ചയയ്ക്കുകയാണെന്ന് കമ്പനികൾ പരാതിപ്പെടുന്നു.

English Summary: 15 lakh people came from abroad amidst covid says union government