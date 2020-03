4 ലക്ഷം പേർക്ക് ഭക്ഷണവുമായി ഡൽഹി സർക്കാർ

ന്യൂഡൽഹി ∙ കോവിഡ് ലോക്ഡ‌ൗണിന്റെ പശ്ചാ‌ത്തലത്തിൽ നഗരത്തിലെ 4 ലക്ഷം പേർക്കു സൗജന്യമായി ഭക്ഷണം വിതരണം ചെ‌‌യ്യാൻ ഡൽഹി സർക്കാർ. തെരുവുകളിൽ കഴിയുന്നവർ, അയൽ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നി‌ന്നു തൊഴിൽ തേടിയെത്തിയവർ എന്നിവർക്കെല്ലാം ഇന്നു മുതൽ ഭക്ഷണം നൽകുമെന്നു മുഖ്യമന്ത്രി അരവിന്ദ് കേജ്‍രിവാൾ പറഞ്ഞു. 3 പേർക്കു കൂടി കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചതോടെ ഡൽഹിയിൽ രോഗികൾ 39. മരണം ഒന്ന്.

റായ്ബറേലിക്ക് സോണിയയുടെ സഹായം

ന്യൂഡൽഹി ∙ കോവിഡ് പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കു തന്റെ മണ്ഡലമായ റായ്ബറേലിയിൽ സഹായം അനുവദിച്ച് കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷ സോണിയ ഗാന്ധി. എംപി ഫണ്ടിൽ നിന്ന് ആവശ്യമായ തുക ജില്ലാ നേതൃത്വത്തിന് എടുക്കാമെന്നു സോണിയ അറിയിച്ചു. മാസ്ക്, സാനിറ്റൈസർ, സോപ്പ് എന്നിവ ജനങ്ങൾക്കു ലഭ്യമാക്കും. പാർട്ടിയിലെ എല്ലാ എംപിമാരും പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി ഫണ്ട് വിനിയോഗിക്കണമെന്നു സോണിയ നിർദേശിച്ചിരുന്നു. രാഹുൽ ഗാന്ധി വയനാട് മണ്ഡലത്തിൽ 2.70 കോടി രൂപ അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഭക്ഷണം നൽകാൻ ബിജെപിയുടെ മോദി കിറ്റ്

ന്യൂഡൽഹി ∙ ലോക്ഡൗൺ സമയത്ത് പാവപ്പെട്ടവർക്ക് ഭക്ഷണം ഉറപ്പാക്കാൻ ‘മോദി കിറ്റു’മായി ബിജെപി. 5 കിലോ ആട്ട, 2 കിലോ അരി, ഒരു കിലോ പരിപ്പ്, 200 ഗ്രാം വീതം കടുക്, മുളകുപൊടി, മല്ലിപ്പൊടി, മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 250 ഗ്രാം ചായപ്പൊടി, ഒരു ലീറ്റർ പാചക എണ്ണ, 500 ഗ്രാം കടല, 4 സോപ്പ്, 4 പാക്കറ്റ് ബിസ്കറ്റ് എന്നിവയായിരിക്കും കിറ്റിലുണ്ടാവുക. ഡൽഹിയിലാണ് ആദ്യം വിതരണം ചെയ്യുന്നത്. മറ്റിടങ്ങളിലും എത്തിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്.

സമൂഹ അടുക്കള വഴിയും മറ്റും ലോക്ഡൗൺ സമയത്തു പാവപ്പെട്ടവർക്കു ഭക്ഷണം ലഭ്യമാക്കാൻ പാർട്ടി പ്രസിഡന്റ് ജെ.പി. നഡ്ഡ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നിർദേശം നൽകിയിരുന്നു. കിറ്റുകൾ മധ്യപ്രദേശിൽ വിതരണം ചെയ്യുമെന്ന് പാർട്ടി ദേശീയ വൈസ് പ്രസിഡന്റും മുഖ്യമന്ത്രിയുമായ ശിവരാജ് സിങ് ചൗഹാൻ പറഞ്ഞു.

English Summary: Free food for four lakh people by delhi government