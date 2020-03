കോവിഡ്: മതസംഘടനകളുടെ സേവനവും ഉപയോഗപ്പെടുത്തണമെന്ന് രാഷ്ട്രപതി

ന്യൂഡൽഹി ∙ കോവിഡിനെ ചെറുക്കാനുളള പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ സന്നദ്ധ സംഘടനകളുടെയും മത സംഘടനകളുടെയും സേവനം ഉപയോഗപ്പെടുത്തണമെന്ന് രാഷ്ട്രപതി റാം നാഥ് കോവിന്ദ് സംസ്ഥാന ഗവർണർമാരുമായി നടത്തിയ വിഡിയോ കോൺഫറൻസിൽ ആഹ്വാനം ചെയ്തു. ഇന്ത്യൻ സമൂഹത്തിന്റെ കരുതലും സർക്കാർ എടുക്കുന്ന നടപടികളും സമൂഹത്തിലെ പാവപ്പെട്ട വിഭാഗത്തിന്റെ കഷ്ടതകൾ കുറയ്ക്കുന്നതിന് സഹായിക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം പ്രത്യാശിച്ചു.

കോവിഡ് ചെറുക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ അദ്ദേഹം ചർച്ച ചെയ്തു. ഉപരാഷ്ട്രപതി എം. വെങ്കയ്യ നായിഡുവും വിഡിയോ കോൺഫറൻസിൽ പങ്കെടുത്തു. കേരളം, മഹാരാഷ്ട്ര, ഹരിയാന, ഗുജറാത്ത്, രാജസ്ഥാൻ, തെലങ്കാന, പഞ്ചാബ്, ബിഹാർ, മധ്യപ്രദേശ്, തമിഴ്നാട്, ബംഗാൾ, ഹിമാചൽപ്രദേശ് ഗവർണർമാർ, ഡൽഹി ലെഫ്.ഗവർണർ, ചണ്ഡിഗഡ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു.

നേതൃത്വമാണ് ഈ സന്ദർഭത്തിൽ നിർണായകമെന്ന് ഉപരാഷ്ട്രപതി വെങ്കയ്യ നായിഡു പറഞ്ഞു. എല്ലാ മേഖലയിൽ നിന്നുമുള്ള പ്രമുഖരുടെ പങ്കാളിത്തം കോവിഡ് ചെറുക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഉറപ്പു വരുത്തണം. സ്വകാര്യ ആശുപത്രികൾ കൂടുതൽ കിടക്കകൾ ചികിത്സയ്ക്കു മാറ്റിവയ്ക്കണമെന്നും നായിഡു അഭ്യർഥിച്ചു.

അധ്യയനം പൂർത്തീകരിക്കാൻ സർവകലാശാലകൾ ഓൺലൈൻ ക്ലാസുകൾ നടത്തുന്നുവെന്ന് ചാൻസലർമാർ കൂടിയായ ഗവർണർമാർ ഉറപ്പു വരുത്തണം. അടച്ചിട്ട വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ ക്ലാസുകൾ ഐസലേഷൻ വാർഡുകളായി പ്രയോജനപ്പെടുത്താമെന്നും നായിഡു നിർദേശിച്ചു.

