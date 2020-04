വിഡിയോ ഷോയല്ല, ക്രിയാത്മക നടപടി വേണം: കോൺഗ്രസ്

ന്യൂഡൽഹി ∙ കോവിഡിനെ നേരിടാനുള്ള നടപടികളിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിക്കു വീഴ്ച പറ്റിയെന്ന് ആവർത്തിച്ചു കോൺഗ്രസ്. ജനങ്ങൾ നാളെ 9 മിനിറ്റ് തിരി തെളിക്കാൻ വിഡിയോ സന്ദേശത്തിലൂടെ മോദി ആഹ്വാനം ചെയ്തതിനു പിന്നാലെയാണു വിമർശനത്തിനു മൂർച്ച കൂട്ടിയത്.

തിരി തെളിക്കാനുള്ള ആഹ്വാനം കേൾക്കാൻ തയാറാണെന്നും പകരം ആരോഗ്യ, സാമ്പത്തിക മേഖലയിലെ വിദഗ്ധരുടെ ഉപദേശം മോദിയും കേൾക്കണമെന്നു മുതിർന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാവ് പി. ചിദംബരം പറഞ്ഞു. സ്വന്തം ചിത്രങ്ങളിൽ അഭിരമിക്കുന്ന പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ പൊള്ളയായ പ്രകടനമായിരുന്നു വിഡിയോ സന്ദേശമെന്നു ശശി തരൂർ എംപി കുറ്റപ്പെടുത്തി. കോവിഡ് പ്രതിരോധത്തെ പിന്തുണയ്ക്കുമ്പോഴും നടപടികളിലെ പോരായ്മകൾ തുറന്നുകാട്ടുന്നതിൽ വിട്ടുവീഴ്ച വേണ്ടെന്നാണു കോൺഗ്രസ് തീരുമാനം.

