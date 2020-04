ന്യൂഡൽഹി ∙ കോവിഡ് ബാധിക്കുന്നവരുടെ എണ്ണം ഓരോ ദിവസവും വർധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതു നിലയ്ക്കാൻ ഇനിയും മൂന്നാഴ്ച വേണ്ടിവന്നേക്കുമെന്ന് കേന്ദ്ര ആരോഗ്യമന്ത്രി ഡോ. ഹർഷ് വർധൻ. ആഗോള സൂചനകൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് മന്ത്രിയുടെ നിഗമനം.

ലോക്ഡൗൺ തുടർന്നേക്കുമെന്ന സൂചനയും മന്ത്രി നൽകി. അകലം പാലിക്കൽ ഉൾപ്പെടെയുള്ള നിർദേശങ്ങൾ 100% ഉറപ്പുവരുത്തണമെന്നു സംസ്ഥാന ആരോഗ്യമന്ത്രിമാരുമായുള്ള വിഡിയോ യോഗത്തിൽ അദ്ദേഹം നിർദേശിച്ചു.

English summary: Coronavirus drops in 3 more weeks in India