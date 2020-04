മുംബൈ ∙ വൊക്കാർഡ് ആശുപത്രിയിൽ 12 മലയാളി നഴ്സുമാർക്കു കൂടി കോവിഡ്. ഇവിടെ രോഗബാധിതരായ മലയാളി നഴ്സുമാർ 62 ആയി. കോവിഡ് ആശുപത്രികളിൽ ഇടം ലഭിക്കാത്തതിനാൽ വൊക്കാർഡ് ആശുപത്രിയിൽ തന്നെ ക്വാറന്റീനിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചെന്ന് നഴ്സുമാരുടെ ബന്ധുക്കൾ പറഞ്ഞു.

English Summary: Covid confirmed for 12 more nurses in mumbai