കൊൽക്കത്ത ∙ മാസ്ക് ധരിക്കാതെ വരുന്നവർക്ക് ഇന്ധനം നൽകേണ്ടെന്നു ബംഗാളിലെ പെട്രോൾ പമ്പ് ഉടമസ്ഥരുടെ സംഘടന തീരുമാനിച്ചു. കോവിഡ് പശ്ചാത്തലത്തിലാണിത്. ഇതറിയിക്കുന്ന ബോർഡുകൾ പല പമ്പുകളിലും വച്ചിട്ടുണ്ട്. ലോക്ഡൗൺ പിൻവലിക്കുകയോ പ്രതിസന്ധി തീരുകയോ ചെയ്യും വരെ ഈ രീതി തുടരും.

English Summary: NO Mask NO fuel says petrol pump owners organisation in Bengal