വീട്ടുജോലിക്കാരിക്ക് അന്ത്യകർമം ചെയ്ത് ഗൗതം ഗംഭീർ

ന്യൂഡൽഹി ∙ ആറു വർഷം ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്ന വീട്ടുജോലിക്കാരിയുടെ അന്ത്യകർമം ചെയ്ത് മുൻ ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് താരവും ലോക്സഭാ എംപിയുമായ ഗൗതം ഗംഭീർ. ഒഡീഷ ജാജ്പുർ സ്വദേശിനി സരസ്വതി പത്ര (49) ആശുപത്രിയിൽ 21നാണു മരിച്ചത്. ദീർഘനാളായി പ്രമേഹവും രക്തസമ്മർദവും അലട്ടിയിരുന്നു.

മൃതദേഹം നാട്ടിലെത്തിക്കാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും ലോക്‌ഡൗൺ മൂലം സാധിച്ചില്ല. തുടർന്നാണു ഡൽഹിയിൽ സംസ്കാരം നടത്തിയതും ഗംഭീർ അന്ത്യകർമ‌ം ചെയ്തതും. ഗംഭീർ ട്വിറ്ററിൽ പങ്കുവച്ച കുറിപ്പിൽ നിന്ന്: ‘എന്റെ കുഞ്ഞിന്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇത്രകാലം നോക്കിയ അവരെ വീട്ടുജോലിക്കാരിയായി മാത്രം കാണാനാകില്ല. എന്റെ കുടുംബാംഗമായിരുന്നു. അവർക്ക് അന്ത്യകർമം ചെയ്യേണ്ടത് എന്റെ കർത്തവ്യം.’

English Summary: Gautam Gambhir performs last rites of domestic help amid lockdown