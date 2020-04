ഭുവനേശ്വർ ∙ കോവിഡ് മൂലം മാധ്യമപ്രവർത്തകർ മരിച്ചാൽ കുടുംബത്തിനു 15 ലക്ഷം രൂപ നഷ്ടപരിഹാരം നൽകുമെന്ന് ഒഡീഷ മുഖ്യമന്ത്രി നവീൻ പട്നായിക്. കോവിഡ് സംബന്ധിച്ച് അവബോധമുണ്ടാക്കാനും കൃത്യമായ വിവരങ്ങൾ ജനങ്ങളിലെത്തിക്കാനും പ്രതികൂല സാഹചര്യത്തിലും ജോലി ചെയ്യുന്നവരാണു മാധ്യമപ്രവർത്തകരെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

English Summary: 15 lakh for family if media people die of covid in Odisha