ലോക്ഡൗൺ കഴിഞ്ഞാൽ പ്രവാസി മടക്കം

ന്യൂഡൽഹി/തിരുവനന്തപുരം ∙ രാജ്യവ്യാപക ലോക്‌ഡൗൺ പിൻവലിച്ചാലുടൻ ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിലുള്ള ഇന്ത്യക്കാരെ നാട്ടിലെത്തിക്കാൻ നടപടിയുണ്ടാവും. ഇതിന് വിദേശകാര്യ, വ്യോമയാന, ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയങ്ങളും സംസ്ഥാനങ്ങളും ചേർന്ന് പദ്ധതി തയാറാക്കി.

ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങൾക്കൊപ്പം യുഎസിൽ നിന്നും മറ്റും പ്രവാസികളെ ഇന്ത്യയിലേക്കു കൊണ്ടുവരാൻ നടപടി വേണമെന്നും ആവശ്യമുയർന്നിട്ടുണ്ട്. പ്രത്യേക വിമാനങ്ങളിലോ നിർത്തിവച്ചതിൽ ചില സർവീസുകൾ താൽക്കാലികമായി അനുവദിച്ചോ ആവും യാത്രാ സൗകര്യമൊരുക്കുക. വിമാനക്കൂലി യാത്രക്കാർ നൽകേണ്ടി വന്നേക്കും. ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾ മടങ്ങിവരാനുണ്ടാവും. അവർക്കെല്ലാം സൗജന്യയാത്ര അനുവദിക്കുക പ്രായോഗികമല്ലെന്നുമാണ് സർക്കാർ വൃത്തങ്ങൾ നൽകുന്ന സൂചന.



വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം തയാറാക്കിയ രൂപരേഖ പ്രകാരം 6 ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളവർക്കായിരിക്കും മുൻഗണന. പിന്നാലെ യുഎസ്, ബ്രിട്ടൻ, മറ്റു യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങൾ, റഷ്യ, ഓസ്ട്രേലിയ എന്നിവിടങ്ങളിലെ ഇന്ത്യക്കാരെ കൊണ്ടുവരും. അടിയന്തിരമായി 2 ലക്ഷം പേരെയെങ്കിലും കൊണ്ടുവരേണ്ടി വരും എന്നാണ് കണക്കാക്കുന്നത്. കോവിഡ് അല്ലാത്ത രോഗികൾ, ഗർഭിണികൾ, പ്രായമേറിയവർ, സന്ദർശക വീസയിൽ പോയവർ, ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ടവർ എന്നിവർക്കായിരിക്കും മുൻഗണന.

കേരളം റജിസ്ട്രേഷൻ തുടങ്ങി; ആദ്യ മണിക്കൂറിൽ 10,000 പേർ

കേരളത്തിലേക്കു മടങ്ങാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പ്രവാസികൾക്കായി നോർക്കയുടെ റജിസ്ട്രേഷൻ തുടങ്ങി ഒരു മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ 10,000 പേർ റജിസ്റ്റർ ചെയ്തു. എന്ന വെബ്സൈറ്റിലാണു റജിസ്റ്റർ ചെയ്യേണ്ടത്.

ക്വാറന്റീൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവ സജ്ജീകരിക്കാനാണു റജിസ്ട്രേഷൻ നടത്തുന്നതെന്നും വിമാന ടിക്കറ്റ് ബുക്കിങ് ഉൾപ്പെടെയുള്ളവയുടെ മുൻഗണനകൾക്ക് ഇതു ബാധകമല്ലെന്നും നോർക്ക സിഇഒ ഹരികൃഷ്ണൻ നമ്പൂതിരി അറിയിച്ചു. കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ മാനദണ്ഡപ്രകാരമായിരിക്കും മുൻഗണനാക്രമം നിശ്ചയിക്കുകയെന്നു മുഖ്യമന്ത്രി കഴിഞ്ഞ ദിവസം അറിയിച്ചിരുന്നു.

കൂടുതൽ പ്രവാസികൾ 8 സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ

എട്ടു സംസ്ഥാനങ്ങളിലാണ് പ്രവാസികൾ കൂടുതലായി എത്താനുള്ളത്. ഇതിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനം കേരളത്തിനു തന്നെ. മഹാരാഷ്ട്ര, പഞ്ചാബ്, ഡൽഹി, ഗുജറാത്ത്, ആന്ധ്രപ്രദേശ്, തെലങ്കാന, തമിഴ്നാട് എന്നിവയാണ് മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങൾ.

യുഎഇ, സൗദി അറേബ്യ, കുവൈത്ത്, ഖത്തർ, ഒമാൻ എന്നിവിടങ്ങളിലായി 36 ലക്ഷം ഇന്ത്യക്കാരുള്ളതിൽ 24 ലക്ഷം പേരും മലയാളികളാണ്. ഇവരിൽ 10 ശതമാനത്തിൽത്താഴെ മാത്രേമ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ തിരിച്ചു വരാൻ സാധ്യതുള്ളൂ.

വൈകാതെ കൊണ്ടുവരാമെന്ന് പ്രതീക്ഷ

പ്രവാസികളെ വലിയ കാലതാമസില്ലാതെ തിരികെക്കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയുമെന്നു പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിലായാണ് കൊണ്ടുവരിക. ഇതുസംബന്ധിച്ചു കേന്ദ്രസർക്കാരിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ചില സൂചനകൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്.

മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ

English summary: NRI's to be returned after lockdown