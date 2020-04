ന്യൂഡൽഹി ∙ 3 മാസത്തെ മൊറട്ടോറിയം എല്ലാത്തരം വായ്പകൾക്കും ലഭ്യമാണെന്നും പണ ലഭ്യത, മൂലധന ശേഷി തുടങ്ങിയവ കണക്കിലെടുത്ത് ബാങ്കുകൾക്കു തീരുമാനമെടുക്കാമെന്നും റിസർവ് ബാങ്ക് ഗവർണർ ശക്തികാന്ത ദാസ് പറഞ്ഞു.

English Summary: Moratorium for all loans says RBI governor