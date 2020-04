കോവിഡ് മരണം: മൃതദേഹം കൊണ്ടുവരാൻ അനുമതിയില്ല

ന്യൂഡൽഹി ∙ വിദേശരാജ്യങ്ങളിൽ കോവിഡ് ബാധിച്ചു മരിച്ചവരുടെ മൃതദേഹം വിമാനത്തിൽ ഇന്ത്യയിലേക്കു കൊണ്ടുവരാൻ തൽക്കാലം കേന്ദ്രസർക്കാരിന്റെ അനുമതിയില്ല. മറ്റു കാരണങ്ങളാൽ മരിച്ചവരുടെ മൃതദേഹം കാർഗോ വിമാനത്തിൽ കൊണ്ടുവരാൻ അനുമതി നൽകിയാണ് ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം കഴിഞ്ഞദിവസം ഉത്തരവു പുറപ്പെടുവിച്ചത്. ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ മാർഗനിർദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ചാണു മൃതദേഹം കൊണ്ടുവരേണ്ടത്. ചിതാഭസ്മം കൊണ്ടുവരുന്നതിനു പ്രത്യേക പ്രശ്നങ്ങളില്ലെന്നും വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

English Summary: No permission to bring covid affected dead mortal remains to India