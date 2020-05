കണ്ണൂരിൽനിന്ന് പൂജാരി എത്തി; ബദരീനാഥ് ക്ഷേത്രം തുറന്നു

ന്യൂഡൽഹി ∙ മഞ്ഞുകാലത്തിനു ശേഷം പൂജകൾക്കായി ബദരീനാഥ് ക്ഷേത്രം ഇന്നലെ തുറന്നു. മുഖ്യപൂജാരി കണ്ണൂർ ചെറുതാഴം ചന്ദ്രമന ഈശ്വരപ്രസാദ് നമ്പൂതിരിയുടെ കാർമികത്വത്തിൽ പുലർച്ചെ 4.30ന് പൂജകൾക്കായി തുറന്നപ്പോൾ ക്ഷേത്രം ഭാരവാഹികളടക്കം സന്നിഹിതനായിരുന്നതു 11 പേർ മാത്രം.

ആദ്യ വഴിപാട് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ വകയായിരുന്നു. ചരിത്രത്തിലാദ്യമായാണു തീർഥാടകരില്ലാതെ ഈ ക്ഷേത്രങ്ങൾ തുറക്കുന്നത്. 10 ക്വിന്റൽ പൂക്കൾ കൊണ്ട് ക്ഷേത്രം അലങ്കരിച്ചിരുന്നു. പരിസരം മുഴുവൻ അണുവിമുക്തമാക്കി. പുരോഹിതർ ക്ഷേത്ര പരിസരം വിട്ടു പോകില്ല.

ബദരീനാഥ് ക്ഷേത്രനട ഇന്നലെ തുറന്നപ്പോൾ.

ഗംഗോത്രി, യമുനോത്രി എന്നിവ ഏപ്രിൽ 26നും കേദാർനാഥ് ഏപ്രിൽ 29നും തുറന്നപ്പോഴും ആദ്യ പൂജകൾ മോദിയുടെ വകയായിരുന്നു. കോവിഡ് പശ്ചാത്തലത്തിൽ തീർഥാടകരെ അനുവദിക്കില്ല നേരത്തേ ഏപ്രിൽ 30നു തുറക്കാനിരുന്നതാണെങ്കിലും 15ലേക്കു മാറ്റുകയായിരുന്നു. നാട്ടിലായിരുന്ന ഈശ്വരപ്രസാദ് നമ്പൂതിരിയെ കർണാടകയിലെത്തിച്ച് അവിടെനിന്ന് ഹെലികോപ്റ്റർ വഴി യുപിയിലും തുടർന്ന് ഡെറാഡൂണിലും എത്തിക്കുകയായിരുന്നു.

English Summary: Badrinath portals open; first prayer on behalf of PM Narendra Modi