ന്യൂഡൽഹി ∙ നിശ്ചിത കാലം ക്വാറന്റീനിൽ കഴിഞ്ഞ, പരിശോധനാ ഫലം നെഗറ്റീവായ 3,288 തബ്‌ലീഗ് അംഗങ്ങളെയും വീടുകളിലേക്കു മടക്കി അയയ്ക്കുമെന്ന് ഡൽഹി സർക്കാർ ഹൈക്കോടതിയിൽ അറിയിച്ചു. ഇതോടെ, സാമൂഹിക പ്രവർത്തക സബീഹ ഖ്വാദ്രി നൽകിയ ഹർജി പിൻവലിച്ചു വിഷയം തീർപ്പാക്കി.

ക്വാറന്റീനിൽ 40 ദിവസത്തിലേറെ കഴിഞ്ഞിട്ടും തബ്‌‌ലീഗ് അംഗങ്ങളെ വിട്ടയക്കാത്തതിനെ ചോദ്യം ചെയ്താണു ഹൈക്കോടതിയിൽ ഹർജി സമർപ്പിച്ചത്. വിഷയത്തിൽ കേന്ദ്ര നിലപാടറിയാൻ വൈകിയതിനാലാണു നടപടികൾ വൈകിയതെന്നു സംസ്ഥാന സർക്കാർ ബോധിപ്പിച്ചു.

English Summary: Tableague members in quarantine permitted to go