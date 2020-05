സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കുള്ളിലും ട്രെയിൻ സർവീസിനു തയാർ: റെയിൽവേ

ന്യൂഡൽഹി ∙ സംസ്ഥാനങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കുള്ളിലും ട്രെയിൻ സർവീസ് തുടങ്ങാൻ ഒരുക്കമാണെന്ന് റെയിൽവേ അറിയിച്ചു. ജൂൺ 1 മുതൽ ആരംഭിക്കാനിരിക്കുന്ന സ്പെഷൽ ട്രെയിനുകളുടെ ബുക്കിങ് നിരീക്ഷിച്ച് തിരക്കുള്ള റൂട്ടുകളിൽ കൂടുതൽ സർവീസ് നടത്താനും തയാറാണെന്നു റെയിൽവേ ബോർഡ് ചെയർമാൻ വി.കെ.യാദവ് പറഞ്ഞു.

സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കിടയിലുളള 200 ട്രെയിൻ സർവീസുകൾ ജൂൺ 1 മുതൽ ആരംഭിക്കുകയാണ്. എന്നാലും ശ്രമിക് ട്രെയിനുകൾ നിർത്തില്ല. ആവശ്യമുള്ളിടത്തോളം അതു തുടരും. വരുന്ന 10 ദിവസങ്ങളിൽ പ്രതിദിനം 260 ട്രെയിനുകൾ എന്ന കണക്കിൽ സർവീസ് നടത്തും. 36 ലക്ഷത്തോളം പേരെ കൊണ്ടുപോകും. സംസ്ഥാനങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനുള്ള ഏതു ജില്ലയിൽ നിന്നും ശ്രമിക് ട്രെയിൻ സർവീസ് നടത്താൻ തയാറാണ്.

ഇതുവരെ 2600 ശ്രമിക് ട്രെയിനുകൾ ഓടിച്ചതായും 35 ലക്ഷം അതിഥിത്തൊഴിലാളികളെ കൊണ്ടുപോയതായും യാദവ് പറഞ്ഞു. ഈ ട്രെയിനുകൾ ഓടിക്കാനുള്ള ചെലവിന്റെ 85% റെയിൽവേയാണ് വഹിക്കുന്നത്. 15% ആണ് ടിക്കറ്റ് നിരക്ക്.

രാജ്യാന്തര വിമാനങ്ങൾ ഓഗസ്റ്റിന് മുൻപ്

ന്യൂഡൽഹി ∙ രാജ്യാന്തര വിമാന സർവീസുകൾ ഓഗസ്റ്റിനു മുൻപു പുനരാരംഭിക്കാനാണു ശ്രമമെന്നു കേന്ദ്ര വ്യോമയാന മന്ത്രി ഹർദീപ് സിങ് പുരി. ഘട്ടംഘട്ടമായാകും വിദേശ സർവീസുകൾ പുനരാരംഭിക്കുക. വന്ദേ ഭാരത് രക്ഷാദൗത്യത്തിൽ ആദ്യ 25 ദിവസത്തിനകം 50,000 പ്രവാസികളെ ഇന്ത്യയിലെത്തിക്കും. ആഭ്യന്തര വിമാനയാത്രക്കാർ ആരോഗ്യ സേതു ആപ് മൊബൈൽ ഫോണിൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യണം. രോഗലക്ഷണമില്ലാത്തവർ യാത്രയ്ക്കു ശേഷം ക്വാറന്റീനിൽ കഴിയേണ്ടതില്ലെന്നും മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി.

English Summary: Ready for train service within states says railway