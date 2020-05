മോദിയുമായി ട്രംപ് സംസാരിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് വിദേശകാര്യവകുപ്പ്

ന്യൂഡൽഹി ∙ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുമായി സംസാരിച്ചെന്ന് യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡോണൾഡ് ട്രംപ് പറഞ്ഞത് ഇന്ത്യ നിഷേധിച്ചു. ചൈനയുമായുള്ള അതിർത്തിത്തർക്കത്തിൽ മോദി അസ്വസ്ഥനാണെന്നു ട്രംപ് പറഞ്ഞിരുന്നു.

മോദിയും ട്രംപും തമ്മിൽ ഏറ്റവും ഒടുവിൽ സംസാരിച്ചത് ഏപ്രിൽ നാലിനാണെന്ന് വിദേശകാര്യവകുപ്പ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഹൈഡ്രോക്സി ക്ലോറോക്വിൻ ഗുളികകൾ ആവശ്യപ്പെട്ടായിരുന്നു അന്ന് ട്രംപ് വിളിച്ചത്.

ഇന്ത്യ–ചൈന അതിർത്തിത്തർക്കത്തിൽ മധ്യസ്ഥത വഹിക്കാൻ യുഎസ് തയാറാണെന്ന് ഇക്കഴിഞ്ഞ ദിവസം ട്രംപ് പറഞ്ഞിരുന്നു. ഇന്ത്യ ഇതു തള്ളി. പിന്നാലെ ചൈനയും ട്രംപിന്റെ നിർദേശം തള്ളുകയാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കി. ചൈനയുമായി നേരിട്ടുള്ള ചർച്ചകൾ നടക്കുകയാണെന്ന് വിദേശകാര്യ വൃത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞു.

