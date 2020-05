ന്യൂഡൽഹി∙ വന്ദേ ഭാരത് ദൗത്യത്തിന്റെ ഭാഗമായി പ്രവാസികളെ നാട്ടിലെത്തിക്കാൻ 6 രാജ്യങ്ങളിലേക്കു കൂടുതൽ വിമാന സർവീസുകൾ നടത്താൻ എയർ ഇന്ത്യ. യുഎസ്, യുകെ, ന്യൂസീലൻഡ്, സ്വീഡൻ, ജർമനി, ദക്ഷിണ കൊറിയ എന്നിവിടങ്ങളിലുള്ള പ്രവാസികളെയാണ് നാട്ടിലെത്തിക്കുക. ജൂൺ 4, 6 തീയതികളിൽ വിമാനങ്ങൾ ഡൽഹി, മുംബൈ എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഇറങ്ങും.

English Summary: More flight to six countries