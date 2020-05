പ്രായമായരും അസുഖമുള്ളവരും ഗർഭിണികളും ട്രെയിൻ യാത്ര ഒഴിവാക്കണം: റെയിൽവേ

ന്യൂഡൽഹി∙ പ്രായമായവരും അസുഖമുള്ളവരും ഗർഭിണികളും ട്രെയിൻ യാത്ര കഴിയുന്നത്ര ഒഴിവാക്കണമെന്ന് റെയിൽവേയുടെ അഭ്യർഥന. അത്യാവശ്യമല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരക്കാർ യാത്ര ചെയ്യരുതെന്ന് റെയിൽവേ ബോർഡ് ചെയർമാൻ വി.കെ.യാദവ് പറഞ്ഞു. മന്ത്രി പീയൂഷ് ഗോയലും ഇക്കാര്യം ട്വീറ്റ് ചെയ്തു.

ശ്രമിക് ട്രെയിനുകളിൽ 48 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ 9 പേർ മരിച്ച സാഹചര്യത്തിലാണ് റെയിൽവേയുടെ അഭ്യർഥന. ട്രെയിനുകളിൽ ഭക്ഷണവും വെള്ളവും കിട്ടുന്നില്ലെന്ന പ്രചാരണം ശരിയല്ലെന്ന് യാദവ് പറഞ്ഞു. ഇതുവരെ 3840 ട്രെയിനുകളിലായി 52 ലക്ഷം പേരെയാണ് എത്തിച്ചത്. ഇതിൽ വെറും 3% ട്രെയിനുകളിലാണ് ഭക്ഷണവിതരണത്തിൽ ചില തടസ്സങ്ങളുണ്ടായത്. സംസ്ഥാനങ്ങൾ ശ്രമിക് ട്രെയിനുകൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. നിലവിൽ 449 ട്രെയിനുകൾക്കു മാത്രമാണ് ആവശ്യമുള്ളത്.

