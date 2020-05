ഏതു പ്രതിസന്ധിയും മറികടക്കും: മോദി; ജനങ്ങൾ അർപ്പിച്ച വിശ്വാസവും പിന്തുണയും ശക്തി

ന്യൂഡൽഹി ∙ ജനങ്ങൾ അർപ്പിച്ച വിശ്വാസവും പിന്തുണയുമാണ് ഏതു പ്രതിസന്ധികളെയും മറികടന്നു മുന്നോട്ടു പോകാനുള്ള ശക്തിയെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി. രണ്ടാം മോദി സർക്കാർ ഒരു വർഷം തികയ്ക്കുന്ന വേളയിൽ രാജ്യത്തെ ജനങ്ങൾക്കായി എഴുതിയ കത്തിലാണ് മോദി ഇതു പറഞ്ഞത്. ഒരു കയ്യിൽ പരിശ്രമവും കർത്തവ്യവുമുണ്ടെങ്കിൽ മറുകയ്യിൽ വിജയം വരുമെന്ന വിശ്വാസത്തിലാണ് ഏതു പ്രതിസന്ധിയെയും രാജ്യം നേരിടുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

രാജ്യം ഒരുപാടു പ്രതിസന്ധികൾ നേരിടുന്നുണ്ട്. അതു നേരിടാൻ ഞാൻ രാപകൽ ജോലി ചെയ്യുന്നു. എന്നിൽ കുറവുകളുണ്ടായേക്കാം. പക്ഷേ, രാജ്യത്തിന് ഒരു കുറവുകളുമില്ല. ഞാൻ എന്നെ വിശ്വസിക്കുന്നതിനെക്കാളേറെ രാജ്യത്തെ ജനങ്ങളെയും അവരുടെ കഴിവുകളിലും വിശ്വസിക്കുന്നു– മോദി പറഞ്ഞു.

6 വർഷം മുൻപ് പുതിയൊരു ഭാരതത്തിനു തുടക്കമിടാനാണു ജനങ്ങൾ വിശ്വാസമർപ്പിച്ചത്. 2014–19ൽ ഇന്ത്യ ഏറെ ഉയർച്ച നേടി. അതിന്റെ തുടർച്ചയ്ക്കൊപ്പം ലോക നേതൃത്വത്തിന്റെ ഉയരങ്ങളിലേക്കു കുതിക്കുന്ന ഇന്ത്യയുടെ സ്വപ്നങ്ങളുമായാണ് 2019ൽ ജനങ്ങൾ വോട്ടു ചെയ്തത്.

ഇന്ന് 130 കോടി ജനങ്ങൾ രാജ്യപുരോഗതിയിൽ പങ്കാളിത്തം വഹിക്കുന്നതിന്റെ സംതൃപ്തി അനുഭവിക്കുകയാണ്. കശ്മീരിന്റെ പ്രത്യേക പദവി എടുത്തുകളഞ്ഞത്, രാമക്ഷേത്ര നിർമാണം, മുത്തലാഖ് നിരോധനം, പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമം എന്നിവ മികച്ച നേട്ടങ്ങളാണെന്ന് മോദി കത്തിൽ പറഞ്ഞു. സാധാരണ തൊഴിലാളികളുടെ സാമ്പത്തിക നില മെച്ചപ്പെടുത്തി. പാർലമെന്റിന്റെ പ്രവർത്തനം കൂടുതൽ കാര്യക്ഷമമാക്കി.

രാജ്യം പുരോഗതിയിലേക്കു കുതിക്കുന്നതിനിടയിലാണു കോവിഡ് മഹാമാരി വന്നത്. അതിനെ നേരിടുന്നതിലും രാജ്യം ഒറ്റക്കെട്ടായി നിന്നു. തൊഴിലാളികളും ചെറുകിട വ്യാപാരികളും വ്യവസായികളുമൊക്കെ ഏറെ കഷ്ടപ്പെട്ടുവെന്നതു സത്യമാണ്. അവർക്കായി പദ്ധതികൾ നടപ്പാക്കുന്നുണ്ട്. സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയുടെ ഉയിർത്തെഴുന്നേൽപിലും ഇന്ത്യ ലോകത്തിനു മാതൃകയാകും. അതിനായി സ്വാശ്രയത്വം കൈവരിക്കണം. 20 ലക്ഷം കോടി രൂപയുടെ ആത്മനിർഭര ഭാരതമെന്ന പദ്ധതി ഇതിനുള്ള തുടക്കമാണ് – മോദി പറഞ്ഞു.

