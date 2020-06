ഡൽഹി സർക്കാർ കേന്ദ്ര മാർഗരേഖ പാലിക്കുന്നില്ല: സുപ്രീം കോടതി

ന്യൂഡൽഹി ∙ കേന്ദ്ര ആരോഗ്യമന്ത്രാലയത്തിന്റെ മാർഗരേഖ ഡൽഹി സർക്കാർ പാലിക്കുന്നില്ലെന്നു സുപ്രീം കോടതി വിലയിരുത്തി. ആശുപത്രി വാർഡുകൾ ഒഴിഞ്ഞുകിടക്കുമ്പോൾ പോലും രോഗികൾ വരാന്തയിലാണ്. മരണവിവരം കുടുംബാംഗങ്ങളെ യഥാസമയം അറിയിക്കുന്നു പോലുമില്ല മറ്റിടങ്ങളിൽ പരിശോധന കൂടിയപ്പോൾ ഡൽഹിയിൽ കുറ‍ഞ്ഞത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് സർക്കാർ വിശദീകരിക്കണം. നടപടിക്രമം ലഘൂകരിച്ചാൽ കൂടുതൽ പേർക്കു പരിശോധന നടത്താമെന്നും കോടതി പറഞ്ഞു.

ചില വിഡിയോകൾ ഞെട്ടിക്കുന്നതാണെന്നു സോളിസിറ്റർ ജനറൽ തുഷാർ മേത്തയും കൂട്ടിച്ചേർത്തു. കേസ് വീണ്ടും അടുത്ത ബുധനാഴ്ച പരിഗണിക്കും. നേരത്തെ, മാധ്യമ വാർത്തകൾ ഉദ്ധരിച്ചു മുൻ നിയമമന്ത്രി അശ്വിനി കുമാർ സുപ്രീം കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് എസ്.എ. ബോബ്ഡെയ്ക്കു കത്തെഴുതിയിരുന്നു.

