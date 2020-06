സേനകൾ പിന്മാറിത്തുടങ്ങി; പാംഗോങ്ങിൽ കടുംപിടിത്തം തുടർന്ന് ചൈന

ന്യൂഡൽഹി ∙ ഇന്ത്യ – ചൈന അതിർത്തിയിൽ സ്ഥിതിഗതികൾ നിയന്ത്രണവിധേയമാണെന്നും ഘട്ടംഘട്ടമായുള്ള പിൻമാറ്റം ഇരു സേനകളും ആരംഭിച്ചുവെന്നും കരസേനാ മേധാവി ജനറൽ എം.എം. നരവനെ. കിഴക്കൻ ലഡാക്കിൽ യഥാർഥ നിയന്ത്രണ രേഖയോടു (എൽഎസി) ചേർന്നുള്ള ഗൽവാൻ താഴ്‍വരയിൽ നിന്നാണു പിൻമാറ്റം ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. സേനാ പിൻമാറ്റം സംബന്ധിച്ച് കരസേനയിൽ നിന്നുള്ള ആദ്യ ഒൗദ്യോഗിക പ്രതികരണമാണിത്. ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിൽ നടക്കുന്ന ചർച്ചകളിലൂടെ അതിർത്തിത്തർക്കം പരിഹരിക്കാനാവുമെന്ന് അദ്ദേഹം പ്രതീക്ഷ പ്രകടിപ്പിച്ചു. സ്ഥിതിഗതികൾ വരും ദിവസങ്ങളിൽ മെച്ചപ്പെടുമെന്നുമാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭിപ്രായം. അതേസമയം, ഗൽവാൻ, ഹോട്സ്പ്രിങ്സ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നു പൂർണമായി പിൻമാറാൻ ചൈന ഇനിയും തയാറായിട്ടില്ലെന്നു സേനാ വൃത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞു.

പാംഗോങ് തടാകത്തോടു ചേർന്ന് ഇന്ത്യൻ സേനയുടെ പട്രോളിങ് തടസ്സപ്പെടുത്തി നാലാം മലനിരയിൽ (ഫിംഗർ 4) ചൈനീസ് പട്ടാളം നിലയുറപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഗൽവാൻ, ഹോട്സ്പ്രിങ്സ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പൂർണ പിൻമാറ്റത്തിന്റെ സൂചനകൾ ചൈന നൽകുന്നുണ്ടെങ്കിലും പാംഗോങ് മേഖലയുടെ കാര്യത്തിൽ കടുംപിടിത്തം തുടരുകയാണ്. ‘2 ചുവട് മുന്നോട്ടുവച്ച ശേഷം അനുരഞ്ജന ചർച്ചകളുടെ ഭാഗമായി ഒരു ചുവട് പിന്നോട്ടു വയ്ക്കുക. അതുവഴി ഒരു ചുവടിന്റെ മുന്നേറ്റം സ്ഥാപിക്കുക.

ഗൽവാനിലെ പിൻമാറ്റത്തെയും പാംഗോങ്ങിലെ പ്രകോപനത്തെയും ഇങ്ങനെ വിശേഷിപ്പിക്കാം’ – സേനാ വൃത്തങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. കടന്നുകയറ്റങ്ങളിൽ ചൈനയുടെ പതിവ് രീതിയാണിതെന്നു വിലയിരുത്തുന്ന ഇന്ത്യൻ സേന ഒരുതരത്തിലുള്ള വിട്ടുവീഴ്ചയ്ക്കും തയാറല്ലെന്ന നിലപാടിലാണ്.

കരസേനാ മേധാവി ജനറൽ എം.എം. നരവനെ

സംഘർഷം ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുൻപ് കഴിഞ്ഞ ഏപ്രിൽ അവസാനം അതിർത്തിയിലുണ്ടായിരുന്ന സ്ഥിതി പുനഃസ്ഥാപിക്കാതെ മറ്റൊന്നും സ്വീകാര്യമല്ലെന്ന് ഇന്ത്യ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. പാംഗോങ് മേഖലയുടെ കാര്യത്തിൽ തർക്കം നീണ്ടാൽ ലഫ്. ജനറൽ റാങ്കിലുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥർ വീണ്ടും ചർച്ച നടത്തും.

English Summary : 'Situation along our borders with China is under control’: Army chief Naravane