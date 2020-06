കമൽനാഥിനെ വീഴ്ത്തിയത് കേന്ദ്രം: ശിവരാജ് സിങ് ചൗഹാൻ

ഭോപാൽ ∙ മധ്യപ്രദേശിൽ കമൽനാഥ് സർക്കാരിനെ വീഴ്ത്താൻ തീരുമാനിച്ചതു കേന്ദ്ര സർക്കാരാണെന്ന സംസ്ഥാന മുഖ്യമന്ത്രി ശിവരാജ് സിങ് ചൗഹാന്റെ പരാമർശത്തെച്ചൊല്ലി വിവാദം. സംസ്ഥാനത്തെ തകർച്ചയിൽനിന്നു രക്ഷിക്കാൻ തീരുമാനിച്ച കേന്ദ്രം ജ്യോതിരാദിത്യ സിന്ധ്യയെ അതിനു കൂട്ടുപിടിച്ചെന്ന് ഇൻഡോറിൽ പാർട്ടി പ്രവർത്തകരുമായി നടത്തിയ സംഭാഷണത്തിനിടെ ചൗഹാൻ പറയുന്നതിന്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്തുവന്നു.

കമൽനാഥിനെ വീഴ്ത്തിയതു കേന്ദ്രത്തിന്റെ അറിവോടെയാണെന്ന് ഇതോടെ തെളിഞ്ഞതായി കോൺഗ്രസ് വക്താവ് ഭൂപേന്ദ്ര ഗുപ്ത വ്യക്തമാക്കി ദൃശ്യങ്ങൾ കൃത്രിമമാണെന്നു ബിജെപി വക്താവ് ദീപക് വിജയ്‌വർഗിയ പറഞ്ഞു. പാപികളെ തകർക്കുന്നതു പുണ്യ പ്രവൃത്തിയാണെന്നാണു തന്റെ മതത്തിൽ പറയുന്നതെന്നു ട്വിറ്റർ കുറിപ്പിൽ ചൗഹാൻ പ്രതികരണം ഒതുക്കി.

English Summary: Shivraj Singh says Kamal Nath government was toppled by central government