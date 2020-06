ഹൈഡ്രോക്സി ക്ലോറോക്വിൻ: യുഎസും പിൻവലിഞ്ഞു

ന്യൂഡൽഹി ∙ കോവിഡ് പ്രതിരോധ ‌പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ തുടക്കം മുതൽ വിവാദം പിന്തുടരുന്ന ഹൈഡ്രോക്സി ക്ലോറോക്വിന്റെ കാര്യത്തിൽ യുഎസും പിന്നോട്ട്. മലേറിയയ്ക്കുള്ള മരുന്നായ ഹൈഡ്രോക്സി ക്ലോറോക്വിൻ നേരിയ തോതിൽ കോവിഡ് രോഗബാധയുള്ളവരിലും ഉപയോഗിക്കാമെന്നു ചികിത്സാ മാർഗരേഖയിൽ വ്യക്തമാക്കിയതിനു പിന്നാലെയാണ് മരുന്നു ഫലപ്രദമല്ലെന്ന് യുഎസ് ഫുഡ് ആൻഡ് ഡ്രഗ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ (എഫ്ഡിഎ) വ്യക്തമാക്കിയത്.

ഹൈഡ്രോക്സി ക്ലോറോക്വിൻ കോവിഡ് ചികിത്സയിൽ നിർണായകമാകുമെന്ന് ആദ്യം പറഞ്ഞതു യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡോണൾഡ് ട്രംപ് ആയിരുന്നു. യുഎസ് അടക്കം മിക്ക രാജ്യങ്ങളും മരുന്നിന്റെ പ്രധാന ഉൽപാദകരാജ്യമായ ഇന്ത്യയെ സമീപിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇതിനിടെ, ഇന്ത്യയും ഹൈഡ്രോക്സി ക്ലോറോക്വിനെ കോവിഡ് പ്രതിരോധത്തിന്റെ ഭാഗമാക്കി. ചികിത്സയുടെ ഭാഗമായി കോവിഡ് രോഗികളിൽ മരുന്നു നൽകുന്നതാണ് നിർത്തിയതെന്നും ഇതുപയോഗിച്ചുള്ള പരീക്ഷണങ്ങളെ ബാധിക്കില്ലെന്നും എഫ്ഡിഎ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇതു തൃപ്തികരമല്ല.

കോവിഡ് പ്രതിരോധരംഗത്തുള്ള ആരോഗ്യപ്രവർത്തകർ, കോവിഡ് ഇതര ആശുപത്രിയിലും ചികിത്സാ ബ്ലോക്കിലും പ്രവർത്തിക്കുന്ന രോഗലക്ഷണമില്ലാത്തവർ, കർശന നിയന്ത്രണ മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന പൊലീസുകാരടക്കമുള്ള ഫീൽഡ് ജീവനക്കാർ, കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചവരുമായി അടുത്തിടപഴകിയ രോഗലക്ഷണമില്ലാത്തവർ തുടങ്ങിയവർ ഇന്ത്യയിൽ ഈ മരുന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്.

ആഗോള മരുന്നുവിപണിയിലും ഇന്ത്യയ്ക്കിതു പ്രതികൂല തീരുമാനമാണ്. പ്രധാന ഉൽപാദകരായ സൈഡസ് കാഡില അടക്കം 6 ഇന്ത്യൻ കമ്പനികളാണ് നൂറ്റിയിരുപതോളം രാജ്യങ്ങളിൽ ഇതു ലഭ്യമാക്കുന്നത്.

യുഎസ് തന്നു 100 വെന്റിലേറ്റർ

ന്യൂഡൽഹി ∙ കോവിഡിനെതിരായ പോരാട്ടത്തിൽ യുഎസ് സഹായമായി പ്രസിഡന്റ് ഡോണൾഡ് ട്രംപ് വാഗ്ദാനം ചെയ്തതിൽ 100 അത്യാധുനിക വെന്റിലേറ്ററുകൾ ഇന്ത്യയ്ക്കു കൈമാറി. 12 ലക്ഷം ഡോളർ ( 9 കോടിയിലേറെ രൂപ) വിലവരും. ഇന്ത്യയിലെ യുഎസ് അംബാസഡർ കെന്നത്ത് ജസ്റ്റർ ഇവ ഇന്ത്യൻ റെഡ്‌ക്രോസ് സൊസൈറ്റി സെക്രട്ടറി ജനറൽ ആർ.കെ. ജെയിനിന് കൈമാറി.

