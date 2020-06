ഉത്പന്നങ്ങളിൽ ആത്മനിർഭർ ചിഹ്നം; വിലക്കിയാലും ചൈനീസ് സാധനങ്ങൾ ആസിയാൻ വഴി

ന്യൂഡൽഹി ∙ ചൈനീസ് സാധനങ്ങൾ ബഹിഷ്കരിക്കാൻ വ്യാപകമായ പ്രചാരണം നടക്കുന്നതിനിടയിൽ ചൈനയിൽ നിന്നുള്ള ഇറക്കുമതി കുറയ്ക്കാനുള്ള വിവിധ മാർഗങ്ങൾ കേന്ദ്രസർക്കാർ ആലോചിച്ചു തുടങ്ങി. രാജ്യത്തെ ഇ കൊമേഴ്സ് കമ്പനികൾ അവർ വിൽക്കുന്ന ഉൽപന്നങ്ങൾ ഇന്ത്യയിൽ നിർമിച്ചതാണെന്ന് ഉറപ്പു വരുത്താൻ നിയമഭേദഗതി കൊണ്ടുവരും. ഇന്ത്യൻ നിർമിത ഉൽപന്നമാണെന്ന് അറിയിക്കുന്ന ആത്മനിർഭർ ചിഹ്നം സാധനങ്ങളിൽ പതിക്കണം എന്ന ഭേദഗതിയും കൊണ്ടു വന്നേക്കും. ചൈനീസ് ഉൽപന്നങ്ങൾക്കു വേണ്ടി പരസ്യം ചെയ്യരുതെന്നു സിനിമാ, കായിക താരങ്ങളോടു വ്യാപാരി സംഘടനകൾ അഭ്യർഥിക്കുന്നുമുണ്ട്.

നിലവിലെ കരാറുകൾ തുടരും

കേന്ദ്രസർക്കാരിന്റെ തന്നെ പല മന്ത്രാലയങ്ങൾ ചൈനീസ് കമ്പനികൾക്കു കരാർ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഇവ ഉടൻ റദ്ദാക്കുക എളുപ്പമല്ല. ഡൽഹിയിൽ നിന്നു മീററ്റിലേക്കുള്ള റീജനൽ റാപിഡ് ട്രാൻസിറ്റ് സിസ്റ്റത്തിൽ തുരങ്കം നിർമിക്കാനുള്ള കരാർ ചൈനയിലെ ഷാങ്ഹായ് ടണൽ എൻജിനീയറിങ് കമ്പനിക്കാണു നൽകിയത്. 1126 കോടി രൂപയുടെ പദ്ധതിയാണിത്. പദ്ധതിക്കായി ടാറ്റയും എൽ ആൻഡ് ടിയും രംഗത്തുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ തുക ചൈന കമ്പനിയുടെതായിരുന്നു. ഏഷ്യൻ ഡവലപ്മെന്റ് ബാങ്കിന്റെ സഹായത്തോടെ നടപ്പാക്കുന്ന പദ്ധതിയാണിത്. ഇതു റദ്ദാക്കാൻ ഇനി കഴിയില്ല.

കേന്ദ്രസർക്കാർ ഇപ്പോൾ ആലോചിക്കുന്നതു ഭാവിയിൽ ചൈനീസ് കമ്പനികളെ കരാറുകളിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിൽ നിന്നു വിലക്കുക എന്നതാണ്. ആഗോള കരാറുകൾ വിളിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ വിലക്കാൻ കഴിയുമോ എന്ന നിയമവശങ്ങൾ പഠിക്കാൻ കേന്ദ്രനിയമ മന്ത്രാലയത്തോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.

കയറ്റുമതിയിൽ അന്തരം

ഇന്ത്യയിലേക്ക് ചൈന കയറ്റിയയക്കുന്നത് 7032 കോടി (5.25 ലക്ഷം കോടി രൂപ) ഡോളർ വിലവരുന്ന സാധനങ്ങളാണ്. ഇന്ത്യ ചൈനയിലേക്കു കയറ്റി അയക്കുന്നതാകട്ടെ 1675 കോടി ഡോളർ (1.25 ലക്ഷം കോടി രൂപ) വിലയ്ക്കുള്ള സാധനങ്ങളും. ചൈനയുടെ മൊത്തം കയറ്റുമതിയുടെ 2% മാത്രമാണ് ഇന്ത്യയിലേക്ക് അയയ്ക്കുന്നത്. അതേസമയം ഇന്ത്യയുടെ കയറ്റുമതിയുടെ 8% ചൈനയിലേക്കാണ്.

ഇ കൊമേഴ്സ് നയം മാറും

ഇ കെമേഴ്സ് കമ്പനികൾ വിൽക്കുന്ന എല്ലാ സാധനങ്ങളിലും ഇന്ത്യയിൽ നിർമിച്ചതാണെന്നു രേഖപ്പെടുത്തണം എന്നു തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഡിപ്പാർട്മെന്റ് ഓഫ് പ്രൊമോഷൻ ഓഫ് ഇൻഡസ്ട്രി ആൻഡ് ഇന്റേണൽ ട്രേഡ് ആണിതു ചെയ്യേണ്ടത്. ഇതു ചെയ്യാത്തവർക്കു പിഴ ചുമത്താനും വ്യവസ്ഥ കൊണ്ടുവരും.

ചുങ്കം കൂട്ടണമെന്ന് ആവശ്യം

ചൈനയിൽ നിന്നുള്ള ഉൽപന്നങ്ങൾക്ക് ഇറക്കുമതിച്ചുങ്കം കൂട്ടണമെന്നു പല വ്യാപാര സംഘടനകളും ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്. കളിക്കോപ്പുകൾ, ഗൃഹോപകരണങ്ങൾ, വളം, മൊബൈലുകൾ, ഇലക്ട്രിക് സാധനങ്ങൾ, ഇലക്ട്രോണിക് സാധനങ്ങൾ എന്നിങ്ങനെ ഇന്ത്യയിൽ പ്രാദേശിക നിർമാതാക്കളുമായി മത്സരിച്ചാണ് ചൈനീസ് സാധനങ്ങൾ എത്തുന്നത്. എന്നാൽ ലോകവ്യാപാര സംഘടനയുടെ നിയമങ്ങൾ പ്രകാരം ഇന്ത്യയ്ക്ക് ഏകപക്ഷീയമായി ചൈനയുടെ എല്ലാ സാധനങ്ങളെയും തടയാൻ കഴിയില്ല. ചൈനയിൽ നിന്നാണ് ഇന്ത്യയിൽ നിർമിക്കുന്ന ഒൗഷധങ്ങളുടെ 60 % രാസസംയുക്തങ്ങൾ വരുന്നത്. ഇവയുടെ ഇറക്കുമതി നിർത്തിയാൽ ഒൗഷധവില ഉയരും.

ആസിയാൻ വഴി സാധനം എത്തിക്കാം

വിലക്ക് ഏർപ്പെടുത്തിയാലും ചൈനയ്ക്ക് ആസിയാൻ രാഷ്ട്രങ്ങൾ വഴി സാധനങ്ങൾ ഇന്ത്യയിൽ എത്തിക്കാനാകും. ആസിയാൻ രാഷ്ട്രങ്ങളുമായി ഇന്ത്യയ്ക്കു സ്വതന്ത്രവ്യാപാരമാണുള്ളത്. മിക്ക ആസിയാൻ രാഷ്ട്രങ്ങളിലും ചൈന വിപണി കയ്യടക്കിയിരിക്കയാണ്. അവിടെനിന്ന് ഇന്ത്യയിലേക്ക് അയയ്ക്കാവുന്നതേയുള്ളൂ.

സ്പോൺസർഷിപ്പിനും വിലക്ക്

ചൈനക്കെതിരായ നീക്കം ഇനി സ്പോൺസർഷിപ്പുകളെയും ബാധിക്കും. ഇന്ത്യൻ ഒളിംപിക് അസോസിയേഷൻ (ഐഒഎ) ചൈനീസ് സ്പോർട്സ് സാധനങ്ങളും വസ്ത്രങ്ങളും നിർമിക്കുന്ന ലി നിങ് കമ്പനിയുമായി സ്പോൺസർഷിപ് കരാറിൽ ഒപ്പു വച്ചിരുന്നു. ടോക്കിയോ ഒളിംപിക്സ് കഴിയുന്നതു വരെയുള്ള കരാറാണിത്. പുതിയ സാഹചര്യത്തിൽ കരാർ പുനഃപരിശോധിക്കുമെന്ന് ഐഒഎ സെക്രട്ടറി ജനറൽ രാജീവ് മേത്ത വ്യക്തമാക്കി.

ട്വന്റി 20 ക്രിക്കറ്റ് ലീഗിന് ചൈനീസ് സ്മാർട് ഫോൺ നിർമാതാക്കളായ വിവോയാണ് സ്പോൺസർ. 2190 കോടി രൂപയുടെ കരാറാണിത്. ഇന്ത്യയിൽത്തന്നെ ഈ തുക ചെലവഴിക്കപ്പെടുമെന്നതിനാൽ കരാർ റദ്ദാക്കുന്നത് ശരിയല്ലെന്നാണ് ബിസിസിഐ ട്രഷറർ അരുൺ സിങ്ങിന്റെ വാദം. എന്നാൽ ചൈനീസ് കമ്പനികളുമായുള്ള എല്ലാ ഇടപാടും റദ്ദാക്കണമെന്ന് ഹർഭജൻ സിങ് ആവശ്യപ്പെട്ടതോടെ ഇതു വിവാദമായിട്ടുണ്ട്.

