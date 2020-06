കോവിഡ് പ്രതിരോധത്തിനും യോഗ ഉത്തമ മാർഗം: മന്ത്രി പൊക്രിയാൽ

ന്യൂ‍ഡ‍ൽഹി ∙ ഭാരതീയ പാരമ്പര്യത്തിന്റെ ഭാഗമായ യോഗ‌യ്ക്ക് ലോകം മുഴുവൻ അംഗീകാരം ലഭിച്ചതാണെന്നു കേന്ദ്ര മാനവശേഷി മന്ത്രി രമേഷ് പൊക്രിയാൽ. ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടനയുടെ പൊതുസഭയിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടത്തിയ ആഹ്വാനമാണ് ജൂൺ 21 ലോക യോഗാ ദിനമായി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതിലേക്കു നയിച്ചത്. 177 രാജ്യങ്ങളുടെ അംഗീകാരത്തോടെ ലോകം യോഗയുടെ പേരിൽ ഒന്നിക്കുന്ന കാഴ്ചയാണു പിന്നീടു കണ്ടത്. രോഗാതുരതയിൽനിന്നു സമൃദ്ധിയിലേക്കുള്ള വഴിയാണു യോഗ ലോകത്തിനു കാണിച്ചു കൊടുത്തതെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു.

വർധിച്ചു വരുന്ന മാനസിക പിരിമുറുക്കങ്ങൾക്കുള്ള മരുന്നു കൂടിയാണു യോഗ. ലോകം മുഴുവൻ കോവിഡ് രോഗത്തിൽ വിറങ്ങലിച്ചു നിൽക്കുമ്പോൾ പ്രതിരോധ ശേഷി വർധിപ്പിക്കാനുള്ള മാർഗമായി യോഗ തെളിഞ്ഞു നിൽക്കുന്നു. പ്രാണായാമത്തിലൂടെ ശ്വസനേന്ദ്രിയങ്ങളെ ആരോഗ്യത്തോടെ നിലനിർത്താൻ കഴിയും. അതെങ്ങനെ കോവിഡ് മൂലമുണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾക്കു പരിഹാരമായി ഉപയോഗപ്പെടുത്താമെന്ന പഠനങ്ങളാണു വേണ്ടത്. ഇത്തവണത്തെ യോഗാ ദിനം പകർച്ചവ്യാധി സൃഷ്ടിച്ച ആശങ്കകൾക്കിടയിൽ അപ്രസക്തമാകരുതെന്നും പൊക്രിയാൽ പറഞ്ഞു.

