വിമാന മധ്യസീറ്റിലും യാത്രക്കാർ: സുപ്രീംകോടതി ശരിവച്ചു

ന്യൂഡൽഹി ∙ വിമാനങ്ങളിൽ മധ്യസീറ്റിലും യാത്രക്കാരെ അനുവദിച്ച ബോംബെ ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവ് സുപ്രീം കോടതി ശരിവച്ചു. ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവിനെതിരെ എയർ ഇന്ത്യ പൈലറ്റ് ദേവൻ കനാനി നൽകിയ ഹർജി അനുവദിക്കാൻ ജസ്റ്റിസ് സഞ്ജയ് കിഷൻ കൗൾ അധ്യക്ഷനായ ബെഞ്ച് തയാറായില്ല.



മതിയായ സുരക്ഷാ സജ്ജീകരണങ്ങൾ ഉറപ്പാക്കി മാത്രമാവണം വിമാന സർവീസുകളെന്ന് സിവിൽ വ്യോമയാന ഡയറക്ടറേറ്റ് ജനറലിന്റെ (ഡിജിസിഎ) നിർദേശമുണ്ടെന്നും അതു കർശനമായി പാലിക്കുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പാക്കണമെന്നും കോടതി വ്യക്തമാക്കി. മധ്യസീറ്റിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്നവർക്കു മാസ്കിനും മുഖകവചത്തിനും പുറമേ ഗൗണിനും നിർദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ഡിജിസിഎ കോടതിയെ അറിയിച്ചു.

English summary: SC approves airlines to allow passengers on middle seats