കോവിഡ് ബാധിച്ച കൗമാരക്കാരിൽ കാവസാക്കി രോഗത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ; ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യം

മുംൈബ/ചെന്നൈ/ബെംഗളൂരു ∙ മഹാരാഷ്ട്രയിൽ കോവിഡ് ബാധിതരായ ഏതാനും കൗമാരക്കാരിൽ കാവസാക്കി രോഗത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ കൂടി. ചർമത്തിൽ തിണർപ്പോടു കൂടിയ കടുത്ത പനിയാണു കാവസാക്കിയുടെ പ്രധാന സൂചന. രക്തക്കുഴലുകളിലെ വീക്കത്തിനും ഹൃദയധമനി തകരാറിനും ഇൗ രോഗം കാരണമാകും.

യുഎസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ചില രാജ്യങ്ങളിൽ കോവിഡ് ബാധിച്ച കുട്ടികളിൽ കാവസാക്കി ലക്ഷണം കണ്ടിരുന്നെങ്കിലും ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമാണ്.

മുംബൈയിൽ കോവിഡ് ബാധിതയായ പതിനാലുകാരിയെ ഇതേ തുടർന്ന് ഐസിയുവിലേക്കു മാറ്റി.

മഹാരാഷ്ട്രയിൽ കോവിഡ് രോഗികൾ 1,64,626 ആയി. ഏഴു ദിവസത്തിനിടെ മാത്രം 31,501 പേർക്കാണ് രോഗം. ഇന്നലെ സ്ഥിരീകരിച്ചത് 5,493 പേർക്ക്. 1,208 പേരാണ് ഒരാഴ്ചയ്ക്കിടെ മരിച്ചത്. ഇന്നലെ മരണം 56. ആകെ മരണം 7,393. കോവിഡ് ബാധിച്ചു മരിച്ച പൊലീസുകാർ 57 ആയി.

അതിനിടെ, 30 വരെ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ള ലോക്ഡൗൺ അതിനു ശേഷവും തുടരുമെന്നു മുഖ്യമന്ത്രി ഉദ്ധവ് താക്കറെ അറിയിച്ചു. 3 മാസത്തെ ഇടവേളയ്ക്കു ശേഷം ബാര്‍ബർ ഷോപ്പുകളും ബ്യൂട്ടി പാർലറുകളും തുറന്നു.

തമിഴ്നാട്ടിൽ കോവിഡ് രോഗികൾ 82,275. ഇതിൽ 53,762 പേർ ചെന്നൈയിൽ. ഇന്നലെ സംസ്ഥാനത്തു രോഗം 3,940 പേർക്ക്. ഒന്നരവയസ്സുകാരി ഉൾപ്പെടെ ഇന്നലെ മരണം 54. മൊത്തം മരണം ‌1,079. ഇതിൽ 809 ചെ‌‌‌ന്നൈയിൽ. വിഴുപുറം ജില്ലയിലെ സെഞ്ചി ഡിഎംകെ എംഎൽഎ മസ്താനു കോവിഡ്. ഇതോടെ, സംസ്ഥാനത്ത് കോവിഡ് ബാധിച്ച എംഎൽഎമാർ 6.

ഡൽഹിയിലെ ഏറ്റവും വലിയ കോവിഡ് ചികിത്സാ ആശുപത്രിയായ എൽഎൻജെപിയിലെ അനസ്തീസിയ വിഭാഗം സീനിയർ കൺസൽറ്റന്റ് ഡോ. അഷീം ഗുപ്ത(55) കോവിഡ് ബാധിച്ചു മരിച്ചു. ഇന്നലെ 2,889 പേർക്കു കൂടി സ്ഥിരീകരിച്ചതോടെ കോവിഡ് ബാധിതർ 83,077. ഇന്നലെ മരണം 65. മൊത്തം മരണം 2,623.

