സമൂഹവ്യാപനം സ്ഥിരീകരിച്ച രേഖ തിരുത്തി

ന്യൂഡൽഹി ∙ ഏപ്രിലിൽത്തന്നെ രാജ്യത്തു നിയന്ത്രിത അളവിൽ സമൂഹവ്യാപനം ഉണ്ടായെന്നു സ്ഥിരീകരിച്ച ഔദ്യോഗികരേഖ തിരുത്തി ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം. സമൂഹവ്യാപനമില്ലെന്ന് ആരോഗ്യമന്ത്രി ഡോ. ഹർഷ് വർധൻ ആവർത്തിച്ചതിനു പിന്നാലെയാണിത്.

മാനസികാരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞ 4നു മന്ത്രാലയം പ്രസിദ്ധീകരിച്ച മാർഗരേഖയിലാണ് സമൂഹവ്യാപനം സ്ഥിരീകരിച്ചത്. ഇതുൾപ്പെടുന്ന ആമുഖഭാഗമാണ് ഇപ്പോൾ ഒഴിവാക്കിയത്.

ചില സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ വലിയ തോതിൽ രോഗവ്യാപനം ഉണ്ടായിരിക്കാമെന്നും അതു സമൂഹവ്യാപനമല്ലെന്നുമാണു കഴിഞ്ഞ ദിവസം ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം പ്രതികരിച്ചത്.

