2 മാസത്തിനിടെ 2 ശസ്ത്രക്രിയ; നവജാതശിശു ആരോഗ്യവാൻ

ന്യൂഡൽഹി ∙ പൂർണവളർച്ചയെത്താതെ ജനിച്ച കുട്ടി 60 ദിവസത്തിനിടെ 2 ശസ്ത്രക്രിയ അതിജീവിച്ച് മാതാപിതാക്കളുടെ കരങ്ങളിലേക്ക്. ഇതിനിടെ, കുട്ടിയുടെ അമ്മയും 2 ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്കു വിധേയയായി.

ഏഴര മാസം വളർച്ചയെത്തിയപ്പോഴാണു ഷാലിമാർ ബാഗ് ഫോർട്ടിസ് ആശുപത്രിയിൽ ഇരട്ടക്കുട്ടികൾ ജനിച്ചത്. 3 ദിവസത്തിനു ശേഷം ഒരു കുട്ടിയുടെ കുടലിൽ കുരുക്കു കണ്ടെത്തി. ഒരു കിലോഗ്രാം മാത്രം തൂക്കമുണ്ടായിരുന്ന കുട്ടിയിൽ നടത്തിയ ശസ്ത്രക്രിയ വിജയിച്ചു. 8 ആഴ്ചയ്ക്കു ശേഷം രണ്ടാമത്തെ ശസ്ത്രക്രിയയും. ജനിച്ച് 12 ആഴ്ചകൾക്കു ശേഷമാണ് കുട്ടിയെ മാതാപിതാക്കൾക്കു വിട്ടുകൊടുത്തത്.

