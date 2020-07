ന്യൂഡൽഹി ∙ ഇറാനിൽ ഇന്ത്യ മുതൽമുടക്കിയിട്ടുള്ള ചാബഹാർ തുറമുഖ പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചാബഹാർ – സഹെദാൻ റെയിൽപാത പദ്ധതിയിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യയെ ഒഴിവാക്കി.

2016ൽ ഉണ്ടാക്കിയ ധാരണപ്രകാരം നിർമാണം തുടങ്ങാൻ ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേയുടെ നിർമാണ കമ്പനി (ഇർകോൺ) ഇതുവരെ തയാറായില്ലെന്നതാണ് ഇറാൻ വ്യക്തമാക്കിയ കാരണം.

