ബിജെപി തന്ത്രം; ഗെലോട്ടിന് പിന്തുണയില്ലെന്ന് ഉറപ്പാക്കിയ ശേഷം അവിശ്വാസം

ന്യൂ‍ഡൽഹി ∙ സച്ചിൻ പൈലറ്റ് കോൺഗ്രസിൽനിന്നു പുറത്തേക്കെന്ന് വ്യക്തമായതോടെ അശോക് ഗെലോട്ട് സർക്കാരിന്റെ വീഴ്ച ഉറപ്പുവരുത്താനുള്ള ശ്രമങ്ങളിലാണു ബിജെപി. വിശ്വാസവോട്ടു തേടണമെന്ന് സംസ്ഥാന ഘടകത്തിനുണ്ടെങ്കിലും ഗെലോട്ടിന് മതിയായ പിന്തുണയില്ല എന്നുറപ്പാക്കിയ ശേഷം മതിയെന്നാണു തീരുമാനമെന്ന് നേതാക്കൾ സൂചിപ്പിച്ചു. കർണാടകയിലും മധ്യപ്രദേശിലും എടുത്ത അതേ നിലപാടു തന്നെയാണ് ദേശീയ നേതൃത്വത്തിന്റേത്; എല്ലാം നിയന്ത്രിക്കും, പക്ഷേ പരസ്യമായി ഒന്നിലും ഇടപെടില്ല.

സ്ഥിതിഗതികൾ സൂക്ഷ്മമായി നിരീക്ഷിക്കുന്നു എന്ന സ്ഥിരം മറുപടിയാണ് പാർട്ടി വൃത്തങ്ങൾ നൽകുന്നത്. അമിത് ഷാ തന്നെയാണ് എല്ലാം നിയന്ത്രിക്കുന്നത്. ജെ.പി.നഡ്ഡ സച്ചിൻ പൈലറ്റുമായി ചർച്ച നടത്തിയെന്ന അഭ്യൂഹം പാർട്ടി വൃത്തങ്ങൾ നിഷേധിക്കുന്നു. ആദ്യം കോൺഗ്രസ് സർക്കാർ വീഴട്ടെ, പിന്നീടു ബാക്കി എന്ന മട്ടിലാണ് കാര്യങ്ങൾ പോകുന്നത്.

സച്ചിനൊപ്പം 20 എംഎൽഎമാരെങ്കിലും ഉണ്ടാകുമെന്നാണു കണക്കുകൂട്ടൽ. സർക്കാരിനൊപ്പമുള്ള ഭാരതീയ ട്രൈബൽ പാർട്ടി പിന്തുണ പിൻവലിക്കുന്നതായി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഈ പാർട്ടിയുടെ 2 എംഎൽഎമാർ വിശ്വാസ വോട്ടെടുപ്പുണ്ടായാൽ എന്തു നിലപാടെടുക്കുമെന്ന് ഉറപ്പില്ല.

12 സ്വതന്ത്രരും 2 സിപിഎം എംഎൽഎമാരും സർക്കാരിന് അനുകൂലമായി ഉണ്ട്. സ്വതന്ത്രരിൽ 3 പേർ പൈലറ്റിനു പിന്തുണ നൽകുമെന്നു കരുതുന്നു. 72 അംഗങ്ങളുള്ള ബിജെപിക്ക് 3 അംഗങ്ങളുള്ള ആർഎൽപിയുടെ പിന്തുണയുമുണ്ട്.

പൈലറ്റ് സ്വന്തം പാർട്ടി രൂപീകരിച്ചാലും നേട്ടമുണ്ടാക്കാമെന്നാണ് ബിജെപി കണക്കുകൂട്ടൽ. പ്രബലമായ ഗുജ്ജർ, മീണ സമുദായങ്ങളെ കൂടെനിർത്താൻ പൈലറ്റ് ഉപകരിക്കുമെന്നാണ് ബിജെപി കരുതുന്നത്.

മീണ സമുദായം ബിജെപിയോട് അകൽച്ച പ്രകടിപ്പിക്കുന്നവരാണ്. എന്നാൽ പൈലറ്റിനു ശക്തമായ പിന്തുണ ഈ സമുദായത്തിൽനിന്നുണ്ട്. പരസ്പരം പോരടിച്ചിരുന്ന മീണ, ഗുജ്ജർ സമുദായങ്ങളെ ഒരുമിപ്പിച്ചു നിർത്താൻ പൈലറ്റ് നടത്തിയ ശ്രമങ്ങളാണ് പ്രധാന കാരണം.

English Summary: Wait and see tactics by BJP in Rajasthan cricis