സ്വന്തം പാർട്ടിയോ ബിജെപിയോ; സച്ചിന്റെ നിലപാടു കാത്ത് ദേശീയ രാഷ്ട്രീയം

ന്യൂഡൽഹി / ജയ്പുർ ∙ കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വം കൈവിട്ടതോടെ, രാഷ്ട്രീയ വഴിയിൽ തനിച്ചായി സച്ചിൻ പൈലറ്റ്. ബിജെപിയിലേക്കില്ലെന്ന് ആവർത്തിക്കുന്ന സച്ചിൻ, സ്വന്തം പാർട്ടി രൂപീകരിക്കാനുള്ള സാധ്യത തള്ളിക്കളയാനാകില്ല. മറ്റൊരു വഴി കോൺഗ്രസിലേക്കുള്ള മടക്കമാണ്. പക്ഷേ, ഇനി അതിനു സാധ്യതയില്ല. സച്ചിൻ പുഴ കടന്നു കഴിഞ്ഞു.

സാധ്യത 1: സ്വന്തം പാർട്ടി

മമത ബാനർജി, ജഗൻമോഹൻ റെഡ്ഡി എന്നിവരുടെ പാതയിൽ സ്വന്തം പാർട്ടി രൂപീകരിക്കുക. രാജസ്ഥാനിലെ പ്രാദേശിക ശക്തിയായി നിലകൊള്ളുക. ഭാവിയിൽ ഭരണം പിടിക്കാനോ ബിജെപിയുമായോ കോൺഗ്രസുമായോ സഖ്യത്തിലേർപ്പെടാനോ ഒക്കെ ഇതു ഗുണം ചെയ്യും.

യുവജനങ്ങൾക്കിടയിൽ ജാതിമത ഭേദമില്ലാതെ സച്ചിനു വലിയ പിന്തുണയുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം പുറത്താക്കപ്പെട്ട മന്ത്രിമാരായ വിശ്വേന്ദ്ര സിങ് ജാട്ട് രാജകുടുംബാഗവും രമേശ് മീണ പ്രബലമായ മീണ വിഭാഗത്തിൽനിന്നുള്ള ആളുമാണ്. ഇവർ യോജിക്കുകയും സച്ചിനു സംസ്ഥാനത്തെ യുവജനങ്ങൾക്കിടയിലുള്ള മതിപ്പു പൊതു പിന്തുണയാക്കാൻ സാധിക്കുകയും ചെയ്താൽ ബിജെപിക്കും കോൺഗ്രസിനും വെല്ലുവിളി ആകാവുന്നതേയുള്ളൂ.

എന്നാൽ, പതിറ്റാണ്ടുകളായി കോൺഗ്രസ് – ബിജെപി മുഖാമുഖ പോരാട്ടം നടക്കുന്ന രാജസ്ഥാനിൽ ഇത് എത്രമാത്രം പ്രായോഗികമെന്നു കണ്ടറിയേണ്ടതാണ്. ഇവിടെ വേരുറപ്പിക്കുക എത്രത്തോളം എളുപ്പമാകുമെന്നതാണു ചോദ്യം.

അശോക് ഗെലോട്ടും സച്ചിൻ പൈലറ്റും രാഹുൽ ഗാന്ധിക്കൊപ്പം. (ഫയൽചിത്രം)

സാധ്യത 2: ബിജെപിയിലേക്ക്

സ്വന്തം പാർട്ടി രൂപീകരിക്കുന്നത് രാഷ്ട്രീയ അബദ്ധമാണെന്നും നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ ബിജെപിക്കൊപ്പം ചേരുന്നതാണ് ഉചിതമെന്നും ഉപദേശിച്ച് സച്ചിനെ ജ്യോതിരാദിത്യ സിന്ധ്യ ബന്ധപ്പെടുന്നുണ്ട്. കോൺഗ്രസിൽനിന്നു ബിജെപിയിൽ ചേക്കേറിയ അസം നേതാവ് ഹിമന്ത ബിശ്വ സർമയും സച്ചിനെ ബിജെപിയിലെത്തിക്കാൻ അണിയറ നീക്കം നടത്തുന്നുണ്ട്.

സച്ചിൻ പൈലറ്റ് ബിജെപിയിൽ ചേർന്നേക്കുമെന്ന സൂചന നൽകി കേന്ദ്രമന്ത്രി ഗജേന്ദ്രസിങ് ഷെഖാവത്ത് ട്വീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുമുണ്ട്. ജനപിന്തുണയുള്ള ഏതു നേതാവും ഏതു പാർട്ടിയിലും സ്വാഗതം ചെയ്യപ്പെടുമെന്നാണ് ട്വീറ്റ്.

എന്നാൽ, ജ്യോതിരാദിത്യ സിന്ധ്യയുടെ കാര്യത്തിൽ ബിജെപി നൽകിയ പിന്തുണ സച്ചിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഇല്ലെന്നതാണ് വസ്തുത. ഭരണം അട്ടിമറിച്ചാൽപോലും രാജസ്ഥാനിൽ സച്ചിനെ മുഖ്യമന്ത്രിസ്ഥാനത്തേക്കു പരിഗണിക്കാൻ തയാറല്ലെന്ന നിലപാടിലായിരുന്നു ബിജെപി തുടക്കം മുതൽ. ബിജെപിയിലെ ആഭ്യന്തര സമവാക്യങ്ങളും സംസ്ഥാനത്തെ ജാതിസമവാക്യങ്ങളും ഇക്കാര്യത്തിൽ സച്ചിന് അനുകൂലവുമല്ല.

സച്ചിൻ ജാതിയുടെ പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നില്ലെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജാതിയും രാജസ്ഥാനിൽ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്നതാണു പരമാർഥം. 7% മാത്രമുള്ള ഗുജ്ജർ വിഭാഗത്തിൽപെടുന്ന ആളാണ് സച്ചിൻ. ബിജെപിയിലെ നിർണായക സ്വാധീനമുള്ള മറ്റു വിഭാഗങ്ങൾ സച്ചിനെ ഇരുകൈകളും നീട്ടി സ്വീകരിക്കുക തീർത്തും ദുഷ്കരമാണ്.

English Summary: What will be Sachin Pilot's future plan