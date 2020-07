ന്യൂയോർക്ക് ∙ ദാരിദ്ര്യ നിർമാർജനത്തിൽ ഇന്ത്യ വൻ നേട്ടമുണ്ടാക്കിയതായി യുഎൻ റിപ്പോർട്ട്. യുഎൻ വികസന പദ്ധതിയും (യുഎൻഡിപി) ഓക്സ്ഫഡ് പോവർട്ടി ആൻഡ് ഹ്യുമൻ ഡവലപ്മെന്റ് ഇനിഷ്യേറ്റീവും (ഒപിഎച്ച്ഐ) ചേർന്ന് 75 രാജ്യങ്ങളിൽ നടത്തിയ പഠനത്തിൽ 2005–15 കാലയളവിൽ 65 രാജ്യങ്ങളും ദാരിദ്ര്യ നിർമാർജനത്തിൽ മുന്നേറ്റമുണ്ടാക്കി. ഇന്ത്യ 27.3 കോടി പേരെ ദാരിദ്ര്യമുക്തരാക്കി ഒന്നാം സ്ഥാനത്താണ്. അർമീനിയ, ഇന്ത്യ, നിക്കരാഗ്വ, നോർത്ത് മാസിഡോണിയ എന്നീ രാജ്യങ്ങൾ വിവിധതല ദാരിദ്ര്യ സൂചിക (എംപിഐ) പകുതി കണ്ട് കുറച്ചു. ആരോഗ്യം, വിദ്യാഭ്യാസം, ജീവിത നിലവാരം എന്നിവയിലെ പുരോഗതിയാണ് ഈ സൂചിക പഠനവിധേയമാക്കിയത്.

കോവിഡ് മഹാമാരി രാജ്യങ്ങളുടെ വികസന രംഗത്ത് കനത്ത ആഘാതമുണ്ടാക്കുമെന്ന് റിപ്പോർട്ട് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു. വികസ്വര രാജ്യങ്ങളിൽ 70 എണ്ണത്തിൽ വലിയ തോതിൽ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാകും. പോഷകാഹാരം, സ്കൂൾ ഹാജർ എന്നിവയിൽ കഴിഞ്ഞ 36 വർഷം കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ നേട്ടങ്ങൾ ഇല്ലാതാകാനിടയുണ്ട്. ലോകത്തെ 130 കോടി ദരിദ്രരിൽ 64.4 കോടിയും 18 വയസ്സിൽ താഴെയും 10.7 കോടി 60 നു മുകളിലും ഉള്ളവരാണ്. കോവിഡ് ഭീഷണി ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇവർക്കാണ്.

