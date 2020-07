ജമ്മു ∙ പാക്ക് ഷെല്ലാക്രമണത്തിൽ പൂഞ്ച് ജില്ലയിൽ ഒരു കുടുംബത്തിലെ 3 പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു. ഗുൽപുർ സെക്ടറിൽ നിയന്ത്രണ രേഖയ്ക്കു സമീപമുള്ള കർമാര ഗ്രാമത്തിലെ വീടിനു മുകളിൽ ഷെൽ പതിച്ചാണ് മുഹമ്മദ് റഫീഖ് (58), ഭാര്യ റഫിയ (50), മകൻ ഇർഫാൻ (15) എന്നിവർ കൊല്ലപ്പെട്ടത്. സമീപ വീടുകൾക്കു നാശമുണ്ട്. ഇന്നലെ രാത്രി ഒൻപതുമണിയോടെയാണ് വെടിനിർത്തൽ ലംഘിച്ചു കനത്ത ഷെല്ലാക്രമണത്തിനു പാക്കിസ്ഥാൻ മുതിർന്നത്. ഇന്ത്യ ശക്തമായി തിരിച്ചടിച്ചു.

English Summary: Three members in a family killed in shell attack