മുംബൈ∙ കോവിഡ് നെഗറ്റീവായ നടൻ അമിതാഭ് ബച്ചൻ (77) നാനാവതി ആശുപത്രി വിട്ടു. ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിൽ തുടരുന്ന മകൻ അഭിഷേക് ബച്ചനാണിതു ട്വിറ്ററിലൂടെ അറിയിച്ചത്. വീട്ടുനിരീക്ഷണത്തിൽ തുടരുമെന്ന് അമിതാഭ് വ്യക്തമാക്കി. ജൂലൈ 11നാണ് അമിതാഭും അഭിഷേകും ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിച്ചത്. അഭിഷേകിന്റെ ഭാര്യയും നടിയുമായ ഐശ്വര്യ റായിയും മകൾ ആരാധ്യയും കഴിഞ്ഞ തിങ്കളാഴ്ച ആശുപത്രി വിട്ടിരുന്നു.

English Summary: Amitabh Bachchan, Who Tested Positive For COVID-19, Discharged From Hospital