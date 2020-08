നേപ്പാളിലെ അണക്കെട്ടുകൾ തുറന്നു; യുപിയിൽ 61 ഗ്രാമങ്ങൾ മുങ്ങി

ലക്നൗ∙ നേപ്പാളിലെ മൂന്ന് അണക്കെട്ടുകൾ തുറന്നതോടെ ഉത്തർപ്രദേശിൽ പ്രളയക്കെടുതി കൂടുതൽ രൂക്ഷമായി. നദികൾ കരകവിഞ്ഞതോടെ ബഹറായിച് ജില്ലയിലെ 61 ഗ്രാമങ്ങൾ വെള്ളത്തിലായി. 171 വീടുകൾ തകർന്നതായും 1.5 ലക്ഷം ജനങ്ങൾ ദുരിതത്തിലായതായും ജില്ലാ ഭരണകൂടം അറിയിച്ചു.

ശാർദ, ഗിരിജാപുരി, സരയൂ നദികളിലെ അണക്കെട്ടുകളാണു തുറന്നത്. നിലവിൽ സംസ്ഥാനത്ത് 14 ജില്ലകളിലെ 455 ഗ്രാമങ്ങൾ വെള്ളപ്പൊക്ക ദുരിതം നേരിടുകയാണ്. 98 ഗ്രാമങ്ങൾ തീർത്തും ഒറ്റപ്പെട്ട നിലയിലാണ്. രക്ഷാപ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ദേശീയ ദുരന്ത നിവാരണ സേന ഉൾപ്പെടെ രംഗത്തുണ്ട്.കൂടുതൽ നദികൾ കരകവിഞ്ഞതോടെ ബിഹാറിലും വെള്ളപ്പൊക്ക ദുരിതം ഇരട്ടിച്ചു. 14 ജില്ലകളിലായി 53.67 ലക്ഷം പേരെ ദുരിതം ബാധിച്ചു. പ്രളയക്കെടുതികളിൽ മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം 13 ആയി.

English Summary: Dams in Nepal opened; 61 villages in UP under water