രാമക്ഷേത്രം: മോദിക്ക് പങ്കില്ലെന്ന് സ്വാമി

ന്യൂഡൽഹി ∙ നരേന്ദ്ര മോദിയാണ് രാമക്ഷേത്രം യാഥാർഥ്യമാക്കിയതെന്നു പറയുന്നതിൽ കഴമ്പില്ലെന്ന് ബിജെപി നേതാവ് സുബ്രഹ്മണ്യൻ സ്വാമി. രാമജന്മഭൂമി വിഷയത്തിൽ ഏതെങ്കിലും പ്രധാനമന്ത്രിമാരുടെ പേരു പരാമർശിക്കേണ്ടതുണ്ടെങ്കിൽ അത് രാജീവ് ഗാന്ധി, പി.വി.നരസിംഹറാവു, അടൽ ബിഹാരി വാജ്പേയി എന്നിവരുടേതാണെന്നും സ്വാമി ടിവി ചാനൽ ചർച്ചയിൽ പറഞ്ഞു. രാമസേതു ദേശീയ പൈതൃകമാക്കണം എന്നാവശ്യപ്പെടുന്ന ഫയൽ 5 വർഷമായി മോദിയുടെ മേശപ്പുറത്തു കിടക്കുകയാണെന്നും സ്വാമി ആരോപിച്ചു.

English Summary: Narendra Modi have no role in Ram Temple says Subramanian Swamy