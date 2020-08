കോവിഡ് ബാധിച്ച് മരിച്ച സ്ത്രീയുടെ മൃതദേഹം ഉന്തുവണ്ടിയിൽ

കുമളി ∙ കോവിഡ് ബാധിച്ച് മരിച്ച വയോധികയുടെ മൃതദേഹം കൊണ്ടുപോകാൻ ആംബുലൻസ് കിട്ടാതെ വന്നതോടെ, ബന്ധുക്കൾ ഉന്തുവണ്ടിയിൽ ഒരു കിലോമീറ്റർ അകലെയുള്ള ശ്മശാനത്തിലെത്തിച്ചു.

തമിഴ്നാട്ടിലെ തേനി ജില്ലയിലെ ഗൂഡല്ലൂരിലാണ് സംഭവം. മറ്റു വാഹനങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചെങ്കിലും ആരും വരാൻ തയാറായില്ല. കോവിഡ് പ്രോട്ടോക്കോളും സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങളും പാലിക്കാതെയാണ് മൃതദേഹം കൊണ്ടുപോയത്. വാർത്ത പുറത്തറിഞ്ഞതോടെ സമീപവാസികളും ഭീതിയിലായി.

ചിന്നമ്മാളിനെ (85) വയറിളക്കം മൂലം ജൂലൈ 23നാണ് ഗൂഡല്ലൂർ പ്രാഥമികാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിൽ എത്തിച്ചത്. 28നു രോഗം മൂർച്ഛിച്ചപ്പോൾ സ്രവം പരിശോധനയ്ക്ക് അയച്ചു. 30ന് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു. എന്നാൽ കമ്പം ഗവ. ആശുപത്രിയിലെ ചികിത്സാ കേന്ദ്രത്തിൽ കിടക്ക ഒഴിവില്ലാത്തതിനാൽ ഒഴിവു വരുന്നതുവരെ വീട്ടിൽ സംരക്ഷിക്കാൻ ആരോഗ്യ വകുപ്പ് നിർദേശം നൽകി. ഇവരുടെ കൊച്ചുമകനും ഭാര്യയുമാണ് പരിചരിക്കാനുണ്ടായിരുന്നത്. ശനിയാഴ്ച ചിന്നമ്മാൾ മരിച്ചതോടെ ഇവർ ആരോഗ്യ വകുപ്പിനെ വിവരം അറിയിച്ചു.

ആംബുലൻസുകൾ രോഗികളുമായുള്ള ഓട്ടത്തിലായതിനാൽ കാത്തിരിക്കാനായിരുന്നു നിർദേശം. മൃതദേഹത്തിൽ ബ്ലീച്ചിങ് പൗഡർ വിതറി പ്ലാസ്റ്റിക് കവറുകളിൽ പൊതിയാനും ഇവർ നിർദേശിച്ചു. അതനുസരിച്ച് 3 കിലോ ബ്ലീച്ചിങ് പൗഡർ വിതറി 16 പ്ലാസ്റ്റിക് കവറുകൾ ഉപയോഗിച്ച് പൊതിഞ്ഞു. ആംബുലൻസിനായി കാത്തിരുന്നപ്പോഴാണ് കോവിഡ് ബാധിച്ച് മരിച്ചയാളുടെ മൃതദേഹം വച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനെതിരെ സമീപവാസികൾ ബഹളം തുടങ്ങിയത്. തുടർന്ന് ഉന്തുവണ്ടിയിൽ ശ്മശാനത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുകയായിരുന്നു.

English Summary: Body of COVID-19 victim taken in a push cart to burial ground in Tamil Nadu’s Gudalur