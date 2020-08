സച്ചിൻ ചർച്ചയ്ക്ക് തയാറാകണമെന്ന് കോൺഗ്രസ്

ന്യൂഡൽഹി ∙ സച്ചിൻ പൈലറ്റിനോട് ക്ഷമിക്കാനൊരുക്കമാണെന്ന് രാജസ്ഥാൻ മുഖ്യമന്ത്രി അശോക് ഗെലോട്ട് വ്യക്തമാക്കിയതിനു പിന്നാലെ സച്ചിൻ പാർട്ടിയുമായി ചർച്ചയ്ക്കു തയാറാകണമെന്നു കോൺഗ്രസ് ആവശ്യപ്പെട്ടു. രാജസ്ഥാനിൽ ഗെലോട്ട് സർക്കാർ സുരക്ഷിതമാണെന്നും ഓഗസ്റ്റ് 14 നു സഭ സമ്മേളിക്കുമ്പോൾ ഭൂരിപക്ഷം തെളിയിക്കുമെന്നും പാർട്ടി വക്താവ് രൺദീപ് സിങ് സുർജേവാല പറഞ്ഞു.

സച്ചിൻ ചർച്ചയ്ക്കു തയാറായാൽ മാത്രമേ പാർട്ടിയിലേക്കുള്ള തിരിച്ചുവരവു സാധ്യമാകൂ. സച്ചിനെതിരെ ഗെലോട്ട് കടുത്ത വാക്കുകൾ പ്രയോഗിച്ചത് സർക്കാരിനെ അട്ടിമറിക്കാൻ ശ്രമിച്ചതിന്റെ വേദനയിൽ നിന്നാണ്. പാർട്ടിക്ക് 102 എംഎൽഎമാരുടെ പിന്തുണയുണ്ടെന്നും സുർജേവാല പറഞ്ഞു. നേരത്തെ 109 പേരുടെ പിന്തുണയാണ് കോൺഗ്രസ് അവകാശപ്പെട്ടിരുന്നത്.

English Summary: Congress asks Sachin Pilot to come forward for talks