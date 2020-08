ഇന്ത്യയിലേക്കു വരുന്നവർക്ക് പുതിയ ആരോഗ്യ മാർഗരേഖ

ന്യൂഡൽഹി∙ ഇന്ത്യയിലേക്കു വിദേശത്തുനിന്നു വരുന്നവർക്കു പ്രത്യേക റജിസ്ട്രേഷനടക്കമുള്ള മാർഗരേഖകൾ ആരോഗ്യമന്ത്രാലയം പുറപ്പെടുവിച്ചു. യാത്ര പുറപ്പെടുന്നതിന് 72 മണിക്കൂർ മുൻപ് പോർട്ടലിൽ (www.newdelhiairport.in) റജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം. കേരളത്തിന്റെ ജാഗ്രത പോർട്ടൽ മാതൃകയിലാണിത്.

ഇന്ത്യയിലെത്തിയാൽ 7 ദിവസം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനൽ ക്വാറന്റീനും 7 ദിവസം വീട്ടിൽ ക്വാറന്റീനും നിർബന്ധമാണ്. ഗർഭാവസ്ഥ, പ്രായമായ മാതാപിതാക്കളും 10 വയസ്സിൽ താഴെയുള്ള കുട്ടികളുമുണ്ടെങ്കിൽ, കുടുംബത്തിൽ മരണം, ഗുരുതര രോഗാവസ്ഥ എന്നീ സാഹചര്യങ്ങളിൽ മാത്രം 14 ദിവസം വീട്ടിൽ ക്വാറന്റീൻ അനുവദിക്കും. ഈ ഇളവു ലഭിക്കണമെങ്കിലും 72 മണിക്കൂർ മുൻപ് പോർട്ടലിൽ രേഖപ്പെടുത്തണം.

പുറപ്പെടുന്നതിനു 96 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ എടുത്ത ആർടി–പിസിആർ ടെസ്റ്റിന്റെ ഫലം പോർട്ടലിൽ അപ്‌ലോ‍ഡ് ചെയ്യുകയോ കോപ്പി വിമാനത്താവളത്തിൽ കാണിക്കുകയോ വേണം. പരിശോധനാഫലം സംബന്ധിച്ച സത്യവാങ്മൂലം നൽകണം.

രോഗലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടാൽ സാഹചര്യത്തിനനുസരിച്ച് ഹോം ഐസലേഷനോ കോവിഡ് കേന്ദ്രത്തിലെ ചികിത്സയോ നിർദേശിക്കും. ആരോഗ്യ സേതു ആപ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യണം. സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് അവിടുത്തെ സാഹചര്യങ്ങൾ അനുസരിച്ചുള്ള നിബന്ധനകൾ ഏർപ്പെടുത്താമെന്നും ഉത്തരവിൽ പറഞ്ഞു.

