അഹമ്മദാബാദ് ∙ ഒരു വീട്ടിൽ ഒരാൾ കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് ആയതുകൊണ്ടു മറ്റുള്ളവർക്കും കോവിഡ് ബാധിക്കണമെന്നില്ലെന്ന് പഠനം. കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് ആയ അംഗമുളള 80–90% വീടുകളിലും മറ്റു കുടുംബാംഗങ്ങളെ ബാധിച്ചിട്ടില്ലെന്നു ഗാന്ധിനഗർ ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് പബ്ലിക് ഹെൽത്തിലെ പഠനം വ്യക്തമാക്കി.

കുടുംബാംഗങ്ങളിൽ വൈറസിനെതിരെ പ്രതിരോധശേഷി സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നതാവാം കാരണമെന്നു ഡയറക്ടർ ദിലീപ് മാവ് ലങ്കർ പറഞ്ഞു.

കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കെല്ലാം കോവിഡ് ബാധയുണ്ടായ സംഭവങ്ങളുടെ എണ്ണം കുറവാണ് (10– 15%) എന്നും പഠനം അവകാശപ്പെടുന്നു. പല വീടുകളിലും ഇത് 5– 10% മാത്രമാണ്. ഇന്ത്യൻ കൗൺസിൽ ഓഫ് മെഡിക്കൽ റിസർച് പഠനത്തിൽ ഇത് 8% ആണ്.

ഒരു വീട്ടിലെ അംഗങ്ങൾക്കിടയിലെ കോവിഡ് വ്യാപനത്തെപ്പറ്റി ലോകമെമ്പാടുമായി പ്രസിദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ട 13 പഠനങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ വിലയിരുത്തൽ. ഓക്സ്ഫഡ് ക്വാർട്ടർലി ജേണൽ ഓഫ് മെഡിസിനിൽ പഠനം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.

ഓരോ വ്യക്തിക്കുമുള്ള പ്രതിരോധശേഷി വ്യത്യസ്തമാണ്. വീടിനുള്ളിൽ ഒരാൾക്കു കോവിഡ് ബാധയുണ്ടായാൽ ലക്ഷണങ്ങൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെടാൻ മൂന്നുമുതൽ അഞ്ചുവരെ ദിവസം എടുക്കാം.

ഈ സമയം കുടുംബാംഗങ്ങൾ പരസ്പരം ഇടപഴകുന്നു. എന്നിട്ടും എല്ലാവർക്കും കോവിഡ് ബാധയുണ്ടാകുന്നില്ല. വലിയൊരു ശതമാനം ആളുകൾക്കും ആർജിത പ്രതിരോധശേഷി ലഭിക്കുന്നതാണു കാരണം– മാവ് ലങ്കർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

