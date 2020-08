മസ്ജിദിന് ബാബറിന്റെ പേര് തീരുമാനിച്ചിട്ടില്ല: ട്രസ്റ്റ്

ന്യൂഡൽഹി ∙ അയോധ്യയിൽ ലഭിച്ച 5 ഏക്കറിൽ നിർമിക്കുന്ന മസ്ജിദിന് ബാബറുടെ പേരിടുമോ എന്ന് ഇപ്പോൾ പറയാനാകില്ലെന്ന് സുന്നി വഖഫ് ബോർഡിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുളള ട്രസ്റ്റ്. അത്തരത്തിലുള്ള ആലോചനകളൊന്നും നടത്തിയിട്ടില്ലെന്നും പേർ തീരുമാനിച്ചിട്ടില്ലെന്നും ട്രസ്റ്റ് വക്താവ് അത്താർ ഹുസൈൻ പറഞ്ഞു.

മസ്ജിദിനൊപ്പം ധന്നിപുരിലെ 5 ഏക്കർ ഭൂമിയിൽ നിർമിക്കുന്ന സൂപ്പർ സ്പെഷൽറ്റി ആശുപത്രി, ലൈബ്രറി, സമൂഹ അടുക്കള, ഗവേഷണകേന്ദ്രം എന്നിവയുടെ തറക്കല്ലിടാൻ യുപി മുഖ്യമന്ത്രി യോഗി ആദിത്യനാഥിനെ ക്ഷണിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

മതപരമായ കാരണങ്ങളാൽ മസ്ജിദിന്റെ തറക്കല്ലിടാനായി പോകില്ലെന്നു യോഗി ആദിത്യനാഥ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞിരുന്നു. എന്നാൽ ആരാധാനാലയത്തിന്റെ നിർമാണത്തിനു തറക്കല്ലിടുന്ന ആചാരം ഇസ്‌ലാമിക വിശ്വാസ പ്രകാരമില്ലെന്നും ഇതോടൊപ്പം നിർമിക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തറക്കല്ലിടാൻ യോഗിയെ ക്ഷണിക്കുമെന്നും വക്താവ് പറഞ്ഞു.

